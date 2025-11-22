Entella-Palermo, Karic: «Partita sporca, ma abbiamo colpito al momento giusto»
L’Entella chiude il primo tempo in vantaggio sul Palermo grazie al gol di Tiritiello arrivato nel finale di frazione. Una gara intensa e combattuta, come confermato anche da Nermin Karic, intervenuto ai microfoni di DAZN durante l’intervallo.
Il centrocampista biancoceleste ha sottolineato la natura fisica del match: «È stata una partita molto sporca, ma quando ci serviva il gol l’abbiamo fatto». Karic ha poi guardato alla ripresa con fiducia, auspicando continuità: «Speriamo di tenere il ritmo nel secondo tempo».