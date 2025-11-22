Entella-Palermo, Karic: «Partita sporca, ma abbiamo colpito al momento giusto»

Novembre 22, 2025

L’Entella chiude il primo tempo in vantaggio sul Palermo grazie al gol di Tiritiello arrivato nel finale di frazione. Una gara intensa e combattuta, come confermato anche da Nermin Karic, intervenuto ai microfoni di DAZN durante l’intervallo.

Il centrocampista biancoceleste ha sottolineato la natura fisica del match: «È stata una partita molto sporca, ma quando ci serviva il gol l’abbiamo fatto». Karic ha poi guardato alla ripresa con fiducia, auspicando continuità: «Speriamo di tenere il ritmo nel secondo tempo».

 

