Serie A: botta e risposta tra Cagliari e Genoa, il primo tempo termina 2-2. Reti bianche in Udinese-Bologna. I risultati parziali

Si chiudono i primi 45 minuti in una domenica ricca di gol e colpi di scena. A Cagliari è spettacolo puro: il Genoa passa in vantaggio, subisce il pari, poi trova nuovamente il gol prima di essere raggiunto ancora una volta in un finale di frazione infuocato. Equilibrio invece alla Dacia Arena, dove l’Udinese resiste allo slancio del Bologna: gli ospiti avrebbero la grande occasione per sbloccarla, ma Orsolini fallisce il rigore che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match.

RISULTATI DEI PRIMI TEMPI – SERIE A (ore 15)

Cagliari–Genoa 2-2

Vitinha 18’, Borrelli 33’, Ostigard 41’, Esposito 43’

Udinese–Bologna 0-0

Orsolini sbaglia un rigore al 40’