Serie B: Empoli avanti 0-2 all’intervallo sull’Avellino. Pari tra Carrarese e Reggiana. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2025

Si chiudono le prime frazioni nelle gare del pomeriggio di Serie B. L’Empoli comanda con decisione ad Avellino, trovando due reti che indirizzano il match già nei primi 45 minuti. Equilibrio totale invece tra Carrarese e Reggiana, con le due squadre bloccate sullo 0-0. A Chiavari il Palermo crea ma non concretizza, mentre l’Entella punisce nel finale di tempo e torna negli spogliatoi in vantaggio.

RISULTATI DEI PRIMI TEMPI – SERIE B (ore 15)

Avellino–Empoli 0-2

Elia 17’, Saporiti 45’+2

Carrarese–Reggiana 0-0

Entella–Palermo 1-0

Tiritiello 44’

