Sottil: «Il Braglia la nostra fortezza. Non dobbiamo avere paura di essere bravi»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2025

Alla vigilia di Modena–Südtirol, Andrea Sottil ha analizzato in conferenza stampa il momento della sua squadra e le insidie del match contro la formazione di Castori.

Sosta e condizioni della squadra

Sottil ha spiegato di essere soddisfatto del lavoro svolto durante la pausa:
«Abbiamo lavorato molto bene, con obiettivi condizionali e tecnici da consolidare e migliorare, e li abbiamo raggiunti tutti. Chi doveva rifiatare lo ha fatto, chi aveva bisogno di rabboccare la benzina pure. Dispiace per qualche acciacco, ma la rosa è rigenerata e messa a punto».

«Südtirol squadra tosta, identità chiara»

Sull’avversario di giornata:
«Il Südtirol va rispettato con grande umiltà. È una squadra con forte identità, tosta alla Castori, un allenatore bravo ed esperto della categoria. Noi siamo sereni e sicuri di sapere cosa fare per 100 minuti. Serviranno intensità e concentrazione per fare la nostra partita».

«Non bisogna avere paura di essere bravi»

Il tecnico ha insistito sul salto mentale richiesto alla squadra:
«Non bisogna aver paura di essere bravi: non c’entra con arroganza o presunzione, ma con la consapevolezza dei propri mezzi. Questa squadra ha ancora uno switch da fare. Abbiamo percorso più di metà girone d’andata e questo ci dà consapevolezza. Mentalità vincente significa pensare a ciò che dobbiamo fare noi per mettere in difficoltà chiunque, a prescindere dall’avversario».

Pyythiä, entusiasmo e crescita

Sottil ha dedicato parole importanti al finlandese:
«Pyythiä ha fatto una crescita esponenziale. Sono contento per il suo esordio in Nazionale con gol: è un vanto per lui e per il Modena. L’ho ritrovato più sorridente e con un’energia nuova. Si è rimesso subito a disposizione».

Le caratteristiche del Südtirol in trasferta

Analisi tattica molto dettagliata:
«La loro identità è precisa. Sono solidi, verticali, non palleggiano e non costruiscono dal basso. Vogliono giocare nella metà campo avversaria, cercando seconde palle e restando corti e stretti. Noi ci siamo preparati per fare una fase difensiva straordinaria e portare palla con ritmo e intensità dove crediamo di poter far male».

Massolin, il “tuttocampista”

Uno dei giocatori più in crescita del Modena è proprio lui:
«Massolin ha avuto una crescita fantastica. Oggi ha parametri importanti in condizione, accelerazione, volumi e intensità. Grazie alla sua qualità è molto più pronto rispetto a qualche mese fa. Può fare mezzala, trequartista, rompe gli schemi avversari e non dà codifiche: è un vero tuttocampista».

«Il Braglia è la nostra fortezza»

Sottil ha voluto omaggiare anche la tifoseria:
«Faccio gli auguri per i 50 anni del tifo organizzato. Il Braglia è la nostra fortezza e deve continuare a esserlo. I tifosi sono un valore aggiunto e il loro calore crea un connubio straordinario con la squadra. Domani faranno la loro parte e noi dobbiamo essere all’altezza».

Reti subite: attenzione ai dettagli

Il tecnico ha parlato anche dei gol presi:
«È un aspetto affrontato in questa sosta. Non siamo robot, ogni tanto serve benzina anche alla mente. Abbiamo rivisto gli episodi per capire cosa si poteva fare meglio. Parte tutto dalla concentrazione: lucida ma intensa».

