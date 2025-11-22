Rocchi: «VAR fondamentale, ma non deve sostituire l’arbitro»

Il designatore arbitrale di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha affrontato alcuni dei temi più discussi del momento, a partire dall’utilizzo del VAR.

Rocchi ha riconosciuto che in questa fase non tutto ha funzionato come dovrebbe:

«Sul VAR sicuramente abbiamo fatto qualche errore di troppo, l’ho detto anche ai ragazzi. Il VAR serve a evitare l’errore, ma non deve sostituire l’arbitro, che deve prendere la decisione finale. È un supporto fantastico, da usare al meglio».

«Troppi colpi al volto accentuati: è un boomerang per i giocatori»

Il designatore ha poi affrontato il tema delle simulazioni e delle esagerazioni nei contatti al viso, sempre più frequenti in campo:

«Esagerazioni nei colpi al volto? È una cosa che accade su tutti i campi, con tutti i club e in tutte le partite. Ho chiesto di non accentuare situazioni che riguardano colpi al viso: è una cosa che nasce per proteggere i calciatori. Ma, se viene utilizzato per fare ammonire scorrettamente un collega, è un boomerang soprattutto per i calciatori: noi arbitri facciamo brutta figura, ma la fanno soprattutto loro».