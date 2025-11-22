Bianco: «Monza, ripartiamo con mentalità. Voglio una squadra come Gattuso e Sinner»

Alla vigilia di Monza–Cesena, Paolo Bianco ha parlato in conferenza stampa del momento dei brianzoli, tra ambizioni, crescita mentale e gestione del gruppo.

Il tecnico ha subito affrontato il tema della sosta:

«La sosta? A me non ha dato fastidio. Avevamo chiuso un piccolo ciclo e ora dobbiamo ripartire, dimostrando ancor più di prima di saper mantenere certe posizioni».

«Gossip su Izzo? A me interessa solo il campo»

Bianco ha risposto con decisione alle domande su Izzo:

«Il gossip su Izzo non mi interessa. Armando in campo sta volando ed è questo quello che conta».

«Cesena forte quanto noi. Vogliamo vincere e provare a staccarli»

Sul match di domani:

«Il Cesena sta facendo benissimo, sta andando forte quanto noi. Vogliamo giocare per vincere e provare a staccarli. Sarà una partita complicata e bella».

Il tecnico ha poi sottolineato un dettaglio personale:

«Quest’anno ho una fortuna: lo sponsor tecnico è Lotto, che è il mio sponsor dal 2000».

«Carattere? Voglio il Monza dell’Italia di Gattuso»

Bianco ha tracciato un identikit preciso del carattere che vuole vedere nella squadra:

«Spero che il mio Monza assomigli, a livello caratteriale, all’Italia di Gattuso. Lo conosco bene e gli faccio un grande in bocca al lupo».

«Dobbiamo essere come Sinner e Alcaraz: sempre in alto»

Sul lavoro mentale svolto nel gruppo:

«I ragazzi li ho trovati in un momento particolare della loro carriera: erano distrutti e ognuno aveva ambizioni diverse. Abbiamo lavorato tanto sulla parte mentale. Nel tennis la differenza la fa la testa: noi dobbiamo essere simili a Sinner e Alcaraz, perché riescono a stare sempre là in alto».

Petagna, attacco e avversarie

Sul reparto offensivo:

«Petagna? In due partite gli avevo dato minutaggio, poi si è fatto male. Ora sta bene e abbiamo tante soluzioni in attacco».

Infine, sulla corsa promozione:

«È presto per parlare di antagoniste. Siamo a un terzo del campionato, ma credo che le squadre oggi in alto – compresi Palermo e Juve Stabia – possano durare fino alla fine».

Bianco chiude con un aggiornamento sulla rosa:

«Keita è squalificato e, oltre ad Antov, abbiamo tutti a disposizione».