Bianco: «Monza, ripartiamo con mentalità. Voglio una squadra come Gattuso e Sinner»
Alla vigilia di Monza–Cesena, Paolo Bianco ha parlato in conferenza stampa del momento dei brianzoli, tra ambizioni, crescita mentale e gestione del gruppo.
Il tecnico ha subito affrontato il tema della sosta:
«La sosta? A me non ha dato fastidio. Avevamo chiuso un piccolo ciclo e ora dobbiamo ripartire, dimostrando ancor più di prima di saper mantenere certe posizioni».
«Gossip su Izzo? A me interessa solo il campo»
Bianco ha risposto con decisione alle domande su Izzo:
«Il gossip su Izzo non mi interessa. Armando in campo sta volando ed è questo quello che conta».
«Cesena forte quanto noi. Vogliamo vincere e provare a staccarli»
Sul match di domani:
«Il Cesena sta facendo benissimo, sta andando forte quanto noi. Vogliamo giocare per vincere e provare a staccarli. Sarà una partita complicata e bella».
Il tecnico ha poi sottolineato un dettaglio personale:
«Quest’anno ho una fortuna: lo sponsor tecnico è Lotto, che è il mio sponsor dal 2000».
«Carattere? Voglio il Monza dell’Italia di Gattuso»
Bianco ha tracciato un identikit preciso del carattere che vuole vedere nella squadra:
«Spero che il mio Monza assomigli, a livello caratteriale, all’Italia di Gattuso. Lo conosco bene e gli faccio un grande in bocca al lupo».
«Dobbiamo essere come Sinner e Alcaraz: sempre in alto»
Sul lavoro mentale svolto nel gruppo:
«I ragazzi li ho trovati in un momento particolare della loro carriera: erano distrutti e ognuno aveva ambizioni diverse. Abbiamo lavorato tanto sulla parte mentale. Nel tennis la differenza la fa la testa: noi dobbiamo essere simili a Sinner e Alcaraz, perché riescono a stare sempre là in alto».
Petagna, attacco e avversarie
Sul reparto offensivo:
«Petagna? In due partite gli avevo dato minutaggio, poi si è fatto male. Ora sta bene e abbiamo tante soluzioni in attacco».
Infine, sulla corsa promozione:
«È presto per parlare di antagoniste. Siamo a un terzo del campionato, ma credo che le squadre oggi in alto – compresi Palermo e Juve Stabia – possano durare fino alla fine».
Bianco chiude con un aggiornamento sulla rosa:
«Keita è squalificato e, oltre ad Antov, abbiamo tutti a disposizione».