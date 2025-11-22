Entella–Palermo 1-1: Pohjanpalo salva i rosanero, ma è un altro passo falso
Si conclude con un amaro pareggio al “Comunale” di Chiavari il match del Palermo contro l’Entella. La rete di Pohjanpalo salva i rosanero dalla sconfitta, ma non basta. La formazione di Filippo Inzaghi commette un altro passo falso, e adesso rischia di veder ulteriormente allontanarsi i primi due posti. Mantengono, invece, l’imbattibilità casalinga i liguri, che ottengono il settimo risultato utile consecutivo tra le mura amiche.
Buon inizio di gara da parte dei rosanero, che vanno in più di un occasione vicini al gol del vantaggio. Al 10′ cross preciso di Palumbo per Augello: l’esterno rosanero ci prova di testa, ma il palo gli nega la gioia del gol. Nel finale di primo tempo, arriva la beffa per la formazione di mister Inzaghi: al 44′ Karic serve dentro area Tiritiello, il difensore trova la zampata vincente firmando la rete del vantaggio biancoceleste.
Nella ripresa il Palermo prova a reagire, insistendo alla ricerca del gol del pareggio. Al 58′ il risultato torna in equilibrio: buon intercetto sulla trequarti da parte di Palumbo che serve Pohjanpalo, il bomber rosanero solo davanti a Colombi non sbaglia, firmando con freddezza il gol del 1-1. L’Entella non accusa il colpo, anzi reagisce, rendendosi pericoloso al 66′ con un violento tiro al volo di Franzoni, che fa tremare la traversa. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a trovare il gol vittoria, con l’incontro che termina sul risultato di parità.
Arriva cosi un altro passo fasso per la formazione di Filippo Inzaghi, che non riesce a tornare alla vittoria. Continua il periodo no da parte dei rosanero, che dopo le due settimane di sosta non riescono a rialzare la testa. Adesso, in attesa dei match di Modena, Monza e Cesena, il Palermo rischia di allontanarsi ulteriormente dai primi due posti, già distanti di ben 6 lunghezza alla vigilia dell’incontro.
Ecco la cronaca testuale del match:
SECONDO TEMPO
90+5′- Arriva il triplice fischio, termina il match.
90+4′ – Calcio di punizione per il Palermo battuto da Palumbo, allontana la difesa avversaria.
90+1′ – Grande occasione Entella: Chiu trova un bel passaggio filtrante per Russo, che a tu per tu con Joronen spedisce alto.
90′- Sono 4 i minuti di recupero.
89′ – Fase confusa del match, con le due compagini che battagliano a centrocampo.
85′ – Occasione Entella: dagli sviluppi di corner dopo una serie di rimpalli la sfera termina dalle parti di Franzoni, che prova in rovesciata ma non riesce con la conclusione che termina alta.
80′- Calcio di punizione dalla trequarti battuto da Palumbo: il numero 5 rosanero trova Pohjanpalo sul secondo palo che con un tiro al volo sfiora il palo alla destra del portiere.
79′ – Cambi Entella: fuori Bariti e Benali, dentro Nichetti e Moretti.
79′ – Dalla Vecchia ferma con una trattenuta Palumbo e rimedia il cartellino giallo.
78′ – Cambi Palermo: fuori Blin e Le Douaron, dentro Giovane e Corona.
77′ – Altra occasione per il Palermo: Bereszynski trova dentro area Pohjanpalo che di testa sfiora il palo
75′- Ci prova il Palermo con Pierozzi: l’esterno rosanero, dopo esser stato servito dentro area da Segre, prova la conclusione ma viene murato dalla difesa avversaria
71′ – Cambio anche per l’Entella: Fuori Debenedetti, dentro Russo
70′ – Cambio Palermo: fuori Vasic, dentro Segre
69′ – Ancora in avanti l’Entella: ci prova ancora Franzoni sulla fascia, attento Bereszynski che devia in angolo.
66′ – Grande occasione Entella: Franzoni ci prova al volo con un tiro violento che centra la traversa
65′ – Cambi Entella: fuori Karic e Fumagalli, dentro Dalla Vecchia e Guiu
64′- Palermo ancora in attacco: dalla distanza ci prova Vasic, con la sfera che termina di poco fuori alla destra del portiere.
62′ – Le Douaron serve in profondità Pierozzi, l’esterno rosanero non arriva però sul pallone che viene intercettato dalla difesa avversaria.
58′ – GOOOOL PALERMO!! Palumbo intercetta la sfera e serve Pohjanpalo: il bomber rosanero con freddezza batte Colombi e porta il risultato in parità.
54′ – Bel passaggio di Bani sulla fascia per Bereszynski che prova il cross: attento Tiritiello che allontana.
51′ – Insiste il Palermo in cerca del gol del pari: ci prova dal limite dell’area Vasic, la conclusione viene però ribattuta dalla difesa avversaria
50 – Dopo una serie di rimpallo ci prova Le Douaron con un tiro al volo, la conclusione viene per deviata rendendo la parata semplice per Colombi.
47′ – Fallo di Bani a centrocampo. L’arbitro non ha dubbi e ammonisce il difensore rosanero.
46′- Riprende il match al Comunale. Arriva un cambio per il Palermo: fuori Diakite, dentro Bereszynski.
PRIMO TEMPO
45+1′- Arriva il duplice fischio, termina qui la prima frazione di gioco.
44′ – Gol Entella! Caric va al cross dal fondo, trova Tiritiello che trova la zampata vincente battendo Joronen.
42′ – Augello si invola sulla fascia e prova il cross, all’interno dell’area trova Pohjanpalo: il bomber rosanero prova il tiro al volo, che viene però respinto dalla difesa avversaria.
38′ – Ci prova Palumbo con un tiro dal limite, la conclusione deviata termina in calcio d’angolo.
35′- Ennesimo corner per il Palermo: la sfera termina sulla testa di Bani che spedisce alto.
34′ – Azione sulla fascia di Vasic: il trequartista rosanero salta l’uomo e prova il tiro in porta, ma non riesca a battere il portiere avversario.
33′ – Calcio di punizione dalla trequarti per l’Entella, gestisce bene la difesa rosanero.
31′- Altra chance dalla bandierina per il Palermo: batte Palumbo che trova Pohjanpalo sul secondo palo, il numero nove però di testa spedisce alto.
30′ – Aggressivi i rosanero che conquistano metri di campo, chiudendo gli avversari nella propria metà campo.
26′- Sugli sviluppi di calcio d’angolo ci prova Bani di testa, Colombi blocca la sfera senza troppi problemi.
24′- Diakite prova a sfondare sulla fascia, Tiritiello riesce però a fermarlo senza commettere fallo.
19′ – Calcio d’angolo per il Palermo. Sugli sviluppi, dopo una serie di rimpalli la sfera termina sulla testa di Pohjanpalo: il bomber rosanero non riesce però a dare forza e precisione.
16 – Continua a provarci l’Entella, nuovamente con un cross dal fondo: attento Bani che allontana.
15′ – L’Entella continua ad insistere sulla corsia destra, l’azione termina con un nulla di fatto.
10′ – Grande occasione per il Palermo: cross preciso di Palumbo all’interno dell’area per Augello, l’esterno rosanero ci prova di testa ma colpisce il palo.
6′ – In avanti l’Entella: cross di Fumagalli dal fondo che conquista il calcio d’angolo.
4′- Ci prova il Palermo con Le Douaron, che avanza sulla fascia e serve Pohjanpalo a rimorchio: il numero 9 rosanero prova il tiro, che debole termina fuori alla destra del portiere.
3′- Entella in attacco: cross di Fumagalli impreciso che termina sul fondo
1′- Pronti, via! Inizia il match.
IL TABELLINO
ENTELLA: 1 Colombi, 6 Tiritiello, 7 Bariti (dal 79′ Nichetti), 8 Karic (dal 64′ Dalla Vecchia), 15 Marconi, 19 Debenedetti (dal 70′ Russo), 20 Fumagalli( dal 64′ Guiu), 23 Parodi (C), 24 Franzoni, 26 Di Mario, 50 Benali (dal 79′ Moretti).
A disposizione: 22 Del Frate, 99 Siaulys, 2 Palomba, 5 Lipani, 29 Traniello, 45 Ankeye, 90 Portanova.
Allenatore: Chiappella.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 13 Bani (C), 14 Vasic (dal 70′ Segre), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron (dal 79′ Corona), 23 Diakité (dal 46′ Bereszynski), 27 Pierozzi, 28 Blin (dal 79′ Giovane), 32 Ceccaroni.
A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 8 Segre, 9 Brunori, 15 Nicolosi, 29 Peda, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
ARBITRO: Giuseppe Collu (Cagliari); Primo assistente: Ivan Catallo (Frosinone); Secondo assistente: Marco Emmanuele (Pisa); Quarto ufficiale: Niccolò Turrini (Firenze); VAR: Paolo Mazzoleni (Bergamo); AVAR: Maria Sole Ferrieri Caputi (Livorno).
MARCATORI: 44′ Tiritiello; 58′ Pohjanpalo
NOTE: ammoniti Bani; Dalla Vecchia