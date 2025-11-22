Cesena, Mignani: «Monza squadra da Serie A. Per noi è uno stimolo enorme»

Il Cesena si prepara alla trasferta più complicata di questo avvio di stagione. Domani alle 17.15, allo U-Power Stadium, i bianconeri faranno visita al Monza capolista, squadra reduce da sei vittorie consecutive e costruita con un organico di livello superiore.

In conferenza stampa, Michele Mignani ha trasmesso fiducia e lucidità alla vigilia di un impegno che può rappresentare un banco di prova significativo. Come riportato da CorriereRomagna.it, l’allenatore ha spiegato:

«Sono le partite più belle da giocare. Affrontiamo una squadra che era in A, che è prima, che ha vinto le ultime sei e che ha giocatori di categoria superiore. Sono tutti stimoli in più per noi, anche se la difficoltà è altissima. Ci vorranno spensieratezza e consapevolezza di affrontare una squadra forte ovunque. Se penso di essere solo spensierato mi preoccupo, se penso di essere spensierato e consapevole, allora mi tranquillizzo».

Due novità dall’infermeria

Rispetto al 3-0 inflitto all’Avellino prima della sosta, Mignani dovrebbe riavere a disposizione Vittorio Magni, mentre dovrà fare a meno di Matteo Piacentini, fermato da un problema muscolare che lo costringerà ai box almeno per questa trasferta.

Il Cesena arriva carico, consapevole della difficoltà della sfida ma anche dell’opportunità di misurarsi con la miglior squadra del torneo.