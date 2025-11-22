Palermo Women, contro l’Academy Abatese c’è la lista delle 20 convocate

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2025

Domani il Palermo Women farà visita all’Academy Abatese in un match che si preannuncia intenso e ricco di spunti tecnici. La società rosanero ha ufficializzato la lista delle 20 convocate, confermando il blocco centrale della squadra e inserendo anche alcune giovani che stanno crescendo rapidamente nel progetto femminile rosanero.

La rosa chiamata da coach rosanero comprende elementi di esperienza come Sorce, Dragotto e Cancilla, insieme a profili emergenti come Purpura, Massaro e Biundo, pronte a dare energia alla squadra nelle rotazioni.

Le 20 convocate

Sorce

Aguglia

Leto

Conciauro

Scalici

I. Viscuso

Dragotto

Cancilla

Tarantino

Purpura

Chirillo

Massaro

Palermo

Cangelosi

Di Salvo

Caravello

Priolo

Bruno

Incontrera

Biundo

Il Palermo Women si avvicina così all’appuntamento consapevole delle proprie qualità e del bisogno di continuità, in un campionato che non concede pause.

Ultimissime

Palermo Women, contro l’Academy Abatese c’è la lista delle 20 convocate

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2025

Entella–Palermo: le formazioni ufficiali del match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2025

Athletic Club Palermo, inizia il mini tour de force: arriva la Gelbison al Velodromo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2025

Escl. Lafferty: «Vi racconto l’Irlanda Del Nord avversaria dell’Italia. Il Palermo…»

Giorgio Elia Novembre 22, 2025

Tuttosport: “Il Palermo prova a uscire dal tunnel”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2025