Palermo Women, contro l’Academy Abatese c’è la lista delle 20 convocate
Domani il Palermo Women farà visita all’Academy Abatese in un match che si preannuncia intenso e ricco di spunti tecnici. La società rosanero ha ufficializzato la lista delle 20 convocate, confermando il blocco centrale della squadra e inserendo anche alcune giovani che stanno crescendo rapidamente nel progetto femminile rosanero.
La rosa chiamata da coach rosanero comprende elementi di esperienza come Sorce, Dragotto e Cancilla, insieme a profili emergenti come Purpura, Massaro e Biundo, pronte a dare energia alla squadra nelle rotazioni.
Le 20 convocate
Sorce
Aguglia
Leto
Conciauro
Scalici
I. Viscuso
Dragotto
Cancilla
Tarantino
Purpura
Chirillo
Massaro
Palermo
Cangelosi
Di Salvo
Caravello
Priolo
Bruno
Incontrera
Biundo
Il Palermo Women si avvicina così all’appuntamento consapevole delle proprie qualità e del bisogno di continuità, in un campionato che non concede pause.