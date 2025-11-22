Palermo Women, contro l’Academy Abatese c’è la lista delle 20 convocate

Domani il Palermo Women farà visita all’Academy Abatese in un match che si preannuncia intenso e ricco di spunti tecnici. La società rosanero ha ufficializzato la lista delle 20 convocate, confermando il blocco centrale della squadra e inserendo anche alcune giovani che stanno crescendo rapidamente nel progetto femminile rosanero.

La rosa chiamata da coach rosanero comprende elementi di esperienza come Sorce, Dragotto e Cancilla, insieme a profili emergenti come Purpura, Massaro e Biundo, pronte a dare energia alla squadra nelle rotazioni.

Le 20 convocate

Sorce

Aguglia

Leto

Conciauro

Scalici

I. Viscuso

Dragotto

Cancilla

Tarantino

Purpura

Chirillo

Massaro

Palermo

Cangelosi

Di Salvo

Caravello

Priolo

Bruno

Incontrera

Biundo

Il Palermo Women si avvicina così all’appuntamento consapevole delle proprie qualità e del bisogno di continuità, in un campionato che non concede pause.