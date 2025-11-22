Entella–Palermo: le formazioni ufficiali del match
Queste le formazioni ufficiali della gara Virtus Entella-Palermo, valevole per la 13ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 15.00.
VIRTUS ENTELLA: 1 Colombi, 6 Tiritiello, 7 Bariti, 8 Karic, 15 Marconi, 19 Debenedetti, 20 Fumagalli, 23 Parodi (C), 24 Franzoni, 26 Di Mario, 50 Benali.
A disposizione: 22 Del Frate, 99 Siaulys, 2 Palomba, 4 Nichetti, 5 Lipani, 11 Guiu, 21 Russo, 27 Dalla Vecchia, 29 Traniello, 42 Moretti, 45 Ankeye, 90 Portanova.
Allenatore: Chiappella.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 13 Bani (C), 14 Vasic, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 28 Blin, 32 Ceccaroni.
A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 8 Segre, 9 Brunori, 15 Nicolosi, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
Arbitro: Giuseppe Collu (Cagliari).
Primo assistente: Ivan Catallo (Frosinone).
Secondo assistente: Marco Emmanuele (Pisa).
Quarto ufficiale: Niccolò Turrini (Firenze).
VAR: Paolo Mazzoleni (Bergamo).
AVAR: Maria Sole Ferrieri Caputi (Livorno).