Athletic Club Palermo, inizia il mini tour de force: arriva la Gelbison al Velodromo

L’Athletic Club Palermo entra nel vivo di una settimana intensa: tre partite in sette giorni che diranno molto sulle ambizioni della formazione nerorosa. Il primo ostacolo si chiama Gelbison, avversario ostico che domani alle 14.30 sarà di scena al Velodromo “Paolo Borsellino”, nel match valido per la 13ª giornata del girone I di Serie D. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale del club.

Il tecnico Emanuele Ferraro ha presentato così l’incontro:

«La Gelbison è una squadra ben organizzata, costruita per fare un campionato di livello. La nostra settimana è stata positiva, abbiamo lavorato con grande impegno. Ci faremo trovare pronti: sarà una partita complicata contro una squadra di tutto rispetto. A Reggio abbiamo disputato un match di grande personalità. In questo campionato non puoi distrarti un attimo, serve sempre la massima attenzione».

Sono 23 i convocati per la sfida. Indisponibili Bustos, Fastiggi e Lores Varela.

Portieri: Bitzinis, Di Maria, Greliak

Difensori: Crivello, Mazzotta, Mori, Palumbo, Panaro, Sanchez, Torres, Vesprini

Centrocampisti: Anzelmo, Bongiovanni, Bova, Concialdi, Faccetti, Maurino, Zaic, Zalazar

Attaccanti: Bonfiglio, Matera, Micoli, Martinez