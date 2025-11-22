Athletic Club Palermo, inizia il mini tour de force: arriva la Gelbison al Velodromo

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2025

L’Athletic Club Palermo entra nel vivo di una settimana intensa: tre partite in sette giorni che diranno molto sulle ambizioni della formazione nerorosa. Il primo ostacolo si chiama Gelbison, avversario ostico che domani alle 14.30 sarà di scena al Velodromo “Paolo Borsellino”, nel match valido per la 13ª giornata del girone I di Serie D. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale del club.

Il tecnico Emanuele Ferraro ha presentato così l’incontro:
«La Gelbison è una squadra ben organizzata, costruita per fare un campionato di livello. La nostra settimana è stata positiva, abbiamo lavorato con grande impegno. Ci faremo trovare pronti: sarà una partita complicata contro una squadra di tutto rispetto. A Reggio abbiamo disputato un match di grande personalità. In questo campionato non puoi distrarti un attimo, serve sempre la massima attenzione».

Sono 23 i convocati per la sfida. Indisponibili Bustos, Fastiggi e Lores Varela.
Portieri: Bitzinis, Di Maria, Greliak
Difensori: Crivello, Mazzotta, Mori, Palumbo, Panaro, Sanchez, Torres, Vesprini
Centrocampisti: Anzelmo, Bongiovanni, Bova, Concialdi, Faccetti, Maurino, Zaic, Zalazar
Attaccanti: Bonfiglio, Matera, Micoli, Martinez

Ultimissime

Athletic Club Palermo, inizia il mini tour de force: arriva la Gelbison al Velodromo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2025

Escl. Lafferty: «Vi racconto l’Irlanda Del Nord avversaria dell’Italia. Il Palermo…»

Giorgio Elia Novembre 22, 2025

Tuttosport: “Il Palermo prova a uscire dal tunnel”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2025
Lo hanno smascherato

Buffon: «Si va al Mondiale. ma amateci di più. E basta critiche solo per far male»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2025

Entella–Palermo, la Gazzetta: Inzaghi conferma il 3-5-2 e sceglie Le Douaron accanto a Pohjanpalo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2025