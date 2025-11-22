Serie A, spettacolo e rimonta a Cagliari, il Bologna domina l’Udinese. La classifica aggiornata
Si è chiuso con un pareggio spettacolare il match tra Cagliari e Genoa, una gara ricca di emozioni e colpi di scena. Vitinha aveva aperto le marcature al 18’, ma Borrelli ha risposto al 33’ pareggiando. Nel finale di primo tempo, il Genoa è tornato avanti con Ostigard, ma Esposito ha rimesso tutto in equilibrio prima dell’intervallo. Nella ripresa, Borrelli ha firmato il 3-2 per il Genoa, ma all’84’ Martin ha trovato il gol del definitivo 3-3, regalando un punto prezioso agli ospiti.
Più netta la vittoria del Bologna a Udine, che dopo aver fallito un rigore con Orsolini nel primo tempo, ha trovato i gol decisivi con Pobega nella seconda frazione, autore di una doppietta e Bernardeschi allo scadere. Il Bologna così conquista tre punti fondamentali e si porta avanti in classifica, mentre l’Udinese resta a secco.
Risultati finali – Serie A (ore 15)
Cagliari – Genoa 3-3
Vitinha 18’, Borrelli 33’ e 66’, Ostigard 41’, Esposito 43’, Martin 84’
Udinese – Bologna 0-3
Pobega 54’, 60’, Bernardeschi al 94′
CLASSIFICA
Inter – 24
Roma – 24
Bologna – 24
Milan – 22
Napoli – 22
Juventus – 19
Como – 18
Sassuolo – 16
Lazio – 15
Udinese – 15
Cremonese – 14
Torino – 14
Atalanta – 13
Cagliari – 11
Lecce – 10
Pisa – 9
Parma – 8
Genoa – 8
Verona – 6
Fiorentina – 5