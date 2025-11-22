Serie A, spettacolo e rimonta a Cagliari, il Bologna domina l’Udinese. La classifica aggiornata

Si è chiuso con un pareggio spettacolare il match tra Cagliari e Genoa, una gara ricca di emozioni e colpi di scena. Vitinha aveva aperto le marcature al 18’, ma Borrelli ha risposto al 33’ pareggiando. Nel finale di primo tempo, il Genoa è tornato avanti con Ostigard, ma Esposito ha rimesso tutto in equilibrio prima dell’intervallo. Nella ripresa, Borrelli ha firmato il 3-2 per il Genoa, ma all’84’ Martin ha trovato il gol del definitivo 3-3, regalando un punto prezioso agli ospiti.

Più netta la vittoria del Bologna a Udine, che dopo aver fallito un rigore con Orsolini nel primo tempo, ha trovato i gol decisivi con Pobega nella seconda frazione, autore di una doppietta e Bernardeschi allo scadere. Il Bologna così conquista tre punti fondamentali e si porta avanti in classifica, mentre l’Udinese resta a secco.

Risultati finali – Serie A (ore 15)

Cagliari – Genoa 3-3

Vitinha 18’, Borrelli 33’ e 66’, Ostigard 41’, Esposito 43’, Martin 84’

Udinese – Bologna 0-3

Pobega 54’, 60’, Bernardeschi al 94′

CLASSIFICA

Inter – 24

Roma – 24

Bologna – 24

Milan – 22

Napoli – 22

Juventus – 19

Como – 18

Sassuolo – 16

Lazio – 15

Udinese – 15

Cremonese – 14

Torino – 14

Atalanta – 13

Cagliari – 11

Lecce – 10

Pisa – 9

Parma – 8

Genoa – 8

Verona – 6

Fiorentina – 5