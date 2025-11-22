Entella–Palermo, tifosi rosanero furiosi sui social: «Vergogna» «Senza sangue» «Progetto fallito»

Il pareggio di Chiavari non basta a placare la rabbia: sui social esplode la contestazione dei tifosi rosanero. Dopo l’1-1 contro la Virtus Entella, i sostenitori del Palermo hanno dato libero sfogo alla delusione per una squadra che, a loro dire, continua a mostrare limiti caratteriali, atletici e tecnici. Centinaia i commenti, quasi tutti durissimi.

Molti rimpiangono addirittura la pausa per le nazionali, vista la prestazione definita «involuta» e «senza mordente». C’è chi sottolinea come sarebbe stato «meglio non commentare», mentre altri parlano apertamente di «vergogna» e «mai vista una squadra così molle».

Tra i post più duri, spiccano quelli rivolti alla società e alla dirigenza, accusate di non aver costruito una rosa all’altezza: «La società è un fallimento vero e proprio», scrive qualcuno, mentre un altro commento attacca così: «Proprietà da coppa Intercontinentale, tifo da Champions… e squadra da Serie C. Che tristezza!».

Non mancano parole pesanti anche nei confronti dei giocatori, definiti «indegni» e «pseudo-calciatori», con qualcuno che sbotta: «Senza sangue agli occhi, senza fame, senza attaccamento. Male, male, malissimo».

Diversi tifosi lamentano un atteggiamento remissivo e una condizione atletica giudicata insufficiente: «Gente che passeggia, gente che perde tempo per uscire… ma che sch*** è?». C’è chi ironizza amaramente: «Ottimo punto in chiave ottavo posto…», mentre altri si sfogano con commenti decisamente più coloriti: «Sveglia! Così non si va da nessuna parte, dovete sputare s****!».

Sotto accusa anche la gestione tecnica: «Inzaghi non ci sta capendo un c***o e andrebbe messo in discussione seriamente». Qualcuno contesta le scelte sull’attacco: «Assurdo non trovare spazio per certi giocatori e lasciare sempre fuori chi può fare la differenza».

Un tifoso sintetizza così il sentiment generale: «Ogni partita la stessa storia. Niente gioco, niente carattere. Cambi sbagliati, zero idee. Basta prese per i fondelli».

C’è persino chi guarda già al derby dell’anno prossimo o parla di “progetto fallito”, condividendo foto e striscioni con la scritta “Fallimento totale”. In mezzo a tanto pessimismo, un solo pensiero è comune a tutti: il rendimento della squadra è lontanissimo dalle aspettative.

La rabbia è evidente, il malumore cresce e la fiducia vacilla: i tifosi rosanero chiedono risposte immediate, sul campo e fuori.