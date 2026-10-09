Serie B, si riparte dalla sesta giornata: Palermo a Empoli per difendere il primato. Programma completo e classifica aggiornata

La Serie B torna in campo dopo la sosta per le Nazionali e si prepara a vivere un weekend ricco di sfide importanti. La sesta giornata del campionato 2026/27 si apre venerdì 9 ottobre con Avellino-Sampdoria e proseguirà tra sabato 10 e domenica 11 ottobre, con tutte le venti squadre impegnate.

Riflettori puntati sul Palermo di Filippo Inzaghi, capolista solitario con 13 punti, atteso dalla trasferta sul campo dell’Empoli. I rosanero vogliono difendere il primo posto e dare continuità a un avvio di stagione caratterizzato da quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate.





Alle spalle del Palermo inseguono Südtirol e Mantova, entrambe a quota 11, mentre Modena e Ascoli condividono il quarto posto con 10 punti.

Palermo a Empoli, le inseguitrici cercano punti

La sfida tra Empoli e Palermo, in programma sabato 10 ottobre alle ore 15, rappresenta uno degli appuntamenti principali del turno. La formazione di Inzaghi si presenta alla ripresa con tre punti di vantaggio su Modena e Ascoli e due lunghezze di margine sulle più immediate inseguitrici.

Il Südtirol ospiterà l’Ascoli in uno scontro diretto d’alta classifica, mentre il Mantova sarà impegnato domenica sul campo del Catanzaro.

Interessante anche Modena-Hellas Verona, in programma domenica sera, mentre Pisa e Cremonese cercheranno di risalire la graduatoria rispettivamente contro Vicenza e Arezzo.

Nella parte bassa della classifica, attenzione alla Juve Stabia, scivolata a un punto dopo la penalizzazione complessiva di quattro punti. Le Vespe affronteranno in trasferta la Virtus Entella.

Serie B, il programma completo della 6ª giornata

Venerdì 9 ottobre 2026

Avellino-Sampdoria – ore 20:30

Sabato 10 ottobre 2026

Benevento-Cesena – ore 15:00

Empoli-Palermo – ore 15:00

Südtirol-Ascoli – ore 15:00

Virtus Entella-Juve Stabia – ore 15:00

L.R. Vicenza-Pisa – ore 17:15

Arezzo-Cremonese – ore 19:30

Domenica 11 ottobre 2026

Catanzaro-Mantova – ore 15:00

Padova-Carrarese – ore 17:15

Modena-Hellas Verona – ore 19:30

Serie B, la classifica aggiornata dopo cinque giornate

Palermo 13 punti, Südtirol 11, Mantova 11, Modena 10, Ascoli 10, Hellas Verona 7, Cesena 7, Avellino 7, Benevento 7, Pisa 7, Padova 7, Empoli 6, Arezzo 6, Virtus Entella 5, Cremonese 5, L.R. Vicenza 5, Sampdoria 4, Catanzaro 3, Juve Stabia 1, Carrarese 1.

Juve Stabia penalizzata di 4 punti.

La corsa alla vetta riparte

La sesta giornata potrebbe offrire indicazioni importanti sugli equilibri del campionato. Il Palermo ha l’occasione di consolidare il proprio primato, ma dovrà affrontare un Empoli intenzionato a migliorare la propria posizione in classifica.

Alle spalle dei rosanero, lo scontro diretto Südtirol-Ascoli e gli impegni di Mantova e Modena potrebbero modificare le distanze nelle prime posizioni.

Dopo cinque giornate, la squadra di Inzaghi è l’unica a quota 13 punti. La ripartenza da Empoli rappresenta quindi il primo banco di prova dopo la sosta per confermare il ruolo di capolista.