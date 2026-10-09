Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi ha tre nodi da sciogliere per Empoli: Fortin favorito, Magnani si ferma. Pohjanpalo verso una maglia da titolare”
Il Palermo si avvicina alla trasferta contro l’Empoli con alcuni dubbi di formazione ancora da risolvere. Filippo Inzaghi dovrà valutare le condizioni di diversi giocatori prima di definire l’undici da schierare al Castellani. Come riportato dal Corriere dello Sport, le principali questioni riguardano il portiere, le condizioni fisiche di Giangiacomo Magnani e la scelta dell’attaccante titolare, con Joel Pohjanpalo che sembra in vantaggio su Alessandro Gabrielloni.
Palermo, Fortin favorito su Perin per la porta
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la seduta di allenamento svolta ieri mattina al Palermo CFA di Torretta ha fornito indicazioni importanti sulle possibili scelte di Filippo Inzaghi.
Il primo dubbio riguarda la porta. I segnali sembrano favorire Fortin, che potrebbe essere confermato tra i pali anche nella sfida contro l’Empoli.
Il ballottaggio con Mattia Perin sarebbe rimasto aperto anche in caso di pieno recupero dell’ex portiere della Juventus. Tuttavia, il fatto che Perin non abbia lavorato ieri con gli altri portieri rappresenta un ulteriore elemento a favore del classe 2003.
Come evidenzia il Corriere dello Sport, l’ago della bilancia sembra dunque pendere dalla parte di Fortin, in attesa delle decisioni definitive dell’allenatore.
Palermo, si ferma Magnani: da valutare il problema muscolare
Un’altra situazione da monitorare riguarda Giangiacomo Magnani.
Il difensore rosanero si è fermato durante la seduta di ieri a causa di un problema muscolare, la cui entità resta ancora da valutare.
Un contrattempo che introduce un ulteriore elemento di incertezza nelle scelte difensive di Inzaghi in vista dell’impegno al Castellani.
Il Corriere dello Sport sottolinea come le condizioni del centrale dovranno essere approfondite per comprendere la sua disponibilità in vista della partita.
Pohjanpalo rientra dalla Nazionale: è avanti su Gabrielloni
Segnali incoraggianti arrivano invece da Joel Pohjanpalo, rientrato a Palermo dopo gli impegni con la Nazionale finlandese.
L’attaccante, nella seduta di ieri, ha inizialmente svolto un lavoro differenziato, per poi prendere parte alla partitella insieme al resto del gruppo.
Un’indicazione positiva in vista della trasferta contro l’Empoli.
Secondo il Corriere dello Sport, il finlandese appare al momento favorito su Alessandro Gabrielloni per occupare il ruolo di centravanti titolare.
Restano comunque da valutare le condizioni complessive di Pohjanpalo dopo gli impegni internazionali.
Inzaghi in conferenza stampa: attese indicazioni sulla formazione
Alcuni dei dubbi emersi nelle ultime ore potrebbero essere chiariti direttamente da Filippo Inzaghi durante la conferenza stampa odierna.
La gestione dei portieri, il problema muscolare di Magnani e le condizioni di Pohjanpalo rappresentano i principali temi da approfondire prima della partenza per la Toscana.
Il Palermo si prepara così alla sfida contro l’Empoli con diverse valutazioni ancora aperte e con Inzaghi chiamato a definire le ultime scelte di formazione.