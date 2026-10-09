Corriere dello Sport: “Palermo, doppio esame in trasferta. Inzaghi cerca la svolta tra Empoli e Mantova: la Toscana porta bene ai rosanero
Il Palermo si prepara a un doppio appuntamento lontano dal Renzo Barbera. Prima l’Empoli, poi il Mantova: due trasferte consecutive che rappresentano un importante banco di prova per la formazione di Filippo Inzaghi, chiamata a confermare le proprie ambizioni e a migliorare il rendimento esterno rispetto alla passata stagione. Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la sfida del Castellani presenta anche una curiosità statistica favorevole ai rosanero: la Toscana, finora, ha portato bene alla squadra di Superpippo.
Palermo, la Toscana porta bene a Inzaghi
Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo si avvicina alla trasferta di Empoli con precedenti incoraggianti contro le formazioni toscane.
Nella scorsa stagione, infatti, la squadra allenata da Filippo Inzaghi ha conquistato due vittorie esterne contro Empoli e Carrarese, riuscendo a superare entrambe le avversarie anche nelle rispettive sfide disputate al Renzo Barbera.
Una tendenza positiva confermata anche nell’attuale campionato, iniziato con il successo ottenuto ad Arezzo lo scorso 30 agosto, in occasione del primo impegno esterno della stagione.
Un dato curioso che accompagna il Palermo verso la sfida del Castellani, ma che non può rappresentare una garanzia.
Trasferte, il Palermo deve invertire il trend della scorsa stagione
Secondo l’analisi di Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il doppio confronto con Empoli e Mantova rappresenta soprattutto un esame di maturità per la formazione rosanero.
Il Palermo ha iniziato positivamente il proprio cammino lontano da casa, conquistando una vittoria ad Arezzo e un pareggio ad Avellino. Risultati incoraggianti, che dovranno però trovare continuità nei prossimi appuntamenti.
Il rendimento esterno, del resto, è stato uno dei principali punti deboli della squadra nella passata stagione.
I numeri evidenziano una differenza significativa: 46 punti conquistati in casa contro appena 26 ottenuti in trasferta, con uno scarto complessivo di 20 lunghezze.
Un divario che Inzaghi è chiamato a ridurre per consentire al Palermo di consolidare le proprie ambizioni.
Come rimarca Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, le prossime due gare lontano dal Barbera offriranno indicazioni importanti sulla capacità dei rosanero di cambiare passo anche in trasferta.
Empoli-Palermo, settore ospiti quasi sold out: attesi 3.100 tifosi rosanero
Al Castellani, intanto, il Palermo potrà contare su un sostegno particolarmente numeroso.
Il settore ospiti, che dispone di 3.100 posti, è infatti vicino al tutto esaurito. Una risposta importante da parte della tifoseria rosanero, pronta a seguire la squadra anche lontano dalla Sicilia.
Per i sostenitori residenti nella provincia di Palermo, l’acquisto dei biglietti è consentito esclusivamente nel settore ospiti e soltanto ai possessori della SiamoAquile Card.
L’entusiasmo che accompagna la squadra trova inoltre una nuova iniziativa nel progetto Pinkers, il programma recentemente lanciato dal club per riconoscere e premiare le diverse forme di partecipazione dei tifosi alla vita rosanero.
Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la passione dei sostenitori rappresenterà un elemento importante anche nella trasferta di Empoli.
Il Palermo si prepara dunque a un doppio esame lontano dal Barbera, con l’obiettivo di trasformare i segnali incoraggianti di questo avvio di stagione in conferme concrete anche sul campo delle avversarie.