Casertana, Stellone si presenta: «Solo a Palermo ho visto così tanta attenzione di media e tifosi. Questo entusiasmo è contagioso»

Roberto Stellone riparte dalla Casertana e, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore dei rossoblù, torna a parlare anche della sua esperienza a Palermo. Il tecnico ha sottolineato il grande entusiasmo che circonda la piazza campana, paragonando l’attenzione di giornalisti e sostenitori a quella vissuta durante la sua avventura sulla panchina rosanero.

«Mi piace la Casertana, ma soprattutto la piazza. Solo a Palermo ho visto tutta questa attenzione dei media, dei giornalisti e dei tifosi: tutto questo entusiasmo è contagioso».





Parole importanti quelle pronunciate da Stellone, che ha scelto di rimettersi in gioco alla guida della formazione campana, convinto delle potenzialità della squadra e delle ambizioni della società.

Stellone: «A Pesaro ho lasciato un contratto importante per qualcosa di più grande»

Il nuovo allenatore della Casertana ha spiegato anche le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta del club rossoblù.

«A Pesaro ho lasciato un contratto importante per ambire a qualcosa di ancora più grande. Poteva essere una chiamata dalla B, ma anche da un club ambizioso di C».

Stellone ha poi espresso fiducia nelle qualità dell’organico a sua disposizione:

«Ho potuto constatare che abbiamo una rosa che può dar fastidio ai primi posti della classifica. Ho trovato una squadra applicata: in ogni ruolo ci sono almeno due giocatori e scegliere la formazione sarà complicato».

«Vogliamo giocarcela, ho trovato una squadra motivata»

Il tecnico ha evidenziato la necessità di lavorare con pazienza, senza però nascondere le ambizioni della Casertana.

«Certamente servirà tempo, ma non ho trovato ragazzi per nulla demotivati. La classifica dice che siamo tutte lì e anche noi vogliamo giocarcela».

Un ritorno nel Girone C di Serie C che assume anche un significato personale per l’ex allenatore del Palermo.

«Torno nel Girone C in una regione a cui sono molto legato, soprattutto per il mio passato calcistico. Trovo un campionato equilibrato che però non conosco al 100%: negli ultimi anni sono stato in B, ma quello che mi interessa ora è solo la mia squadra».

«Per vincere serve l’unione tra piazza e squadra»

Infine, Stellone ha richiamato la propria esperienza da calciatore, sottolineando quanto sia importante costruire un ambiente compatto per raggiungere risultati importanti.

«Da calciatore ho vinto quattro campionati, con Napoli, Genoa, Reggina e Lecce, ma mai eravamo i più forti: ci sono tanti fattori diversi. L’unione tra piazza, squadra e un pizzico di fortuna fanno la differenza».

La Casertana riparte dunque da Roberto Stellone, che punta sull’entusiasmo della piazza e sulla qualità della rosa per provare a recitare un ruolo importante nel campionato di Serie C.