Corriere dello Sport: “Serie B, stasera si riparte con Avellino-Sampdoria: Nesta sfida Corradi. Le probabili formazioni”

La Serie B riaccende i motori dopo la sosta per le Nazionali. Sarà Avellino-Sampdoria, in programma questa sera alle 20:30 allo stadio Partenio, ad aprire la sesta giornata di campionato. Una sfida che mette di fronte due ex compagni della Nazionale italiana, Alessandro Nesta e Bernardo Corradi, oggi sulle panchine delle rispettive squadre.

Come raccontano Leondino Pescatore e Claudio Baffico sul Corriere dello Sport, i due tecnici condividono un passato in azzurro: entrambi parteciparono agli Europei del 2004 in Portogallo, con Nesta titolare in difesa e Corradi tra gli attaccanti convocati. Complessivamente sono stati compagni di Nazionale in otto occasioni.





Adesso si ritrovano da avversari, con obiettivi differenti ma con la stessa necessità di conquistare punti e dare continuità ai rispettivi progetti tecnici.

Avellino, Nesta vuole una squadra più dominante: «Serve personalità»

L’Avellino riparte dai sette punti conquistati nelle prime cinque giornate, frutto di due vittorie contro Vicenza e Modena, un pareggio interno con il Palermo e due sconfitte contro Arezzo e Ascoli.

Durante la sosta, Nesta ha lavorato soprattutto sulla capacità della squadra di gestire il possesso e imporre il proprio gioco.

«Occorre fare bene e di più nel gioco e nelle situazioni di gara, da dominare. A Modena, nella vittoria, e ad Ascoli, nella sconfitta, avremmo potuto fare di più noi la partita», ha spiegato l’allenatore biancoverde.

Il tecnico ha poi ricordato uno degli aspetti più positivi dell’avvio di stagione: «Mi piace sottolineare la fase finale della gara col Palermo».

Come evidenzia Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, Nesta vuole un Avellino capace di mantenere intensità e personalità per tutta la durata delle partite, evitando i cali registrati soprattutto nelle seconde frazioni di gioco.

«Ci sono stati problemi a livello mentale e anche tattico nella gara persa ad Ascoli», ha ammesso il tecnico.

Poi ha approfondito: «Serve una predisposizione al gioco. Noi dobbiamo dare più conoscenze: posizioni, smarcamento, dove deve arrivare la palla. Però dobbiamo essere anche forti in testa: rischiare anche, ma reagire agli errori. Serve il dominio delle partite».

Nesta avverte la Sampdoria: «Chi viene al Partenio deve avere difficoltà»

L’allenatore dell’Avellino ha riservato parole di rispetto alla formazione blucerchiata, reduce dalla vittoria contro il Catanzaro.

«La gara è troppo importante, soprattutto per la classifica. Vedo un avversario molto forte, che ha faticato a inizio anno, ma sta riuscendo a essere squadra, composta da giocatori interessanti. Uno di questi è senza dubbio Insigne. Però vengono a casa nostra e chi viene a giocare al Partenio deve avere difficoltà».

Per quanto riguarda le scelte di formazione, Nesta dovrebbe confermare il 3-5-2.

Davanti a Martinelli, spazio al terzetto difensivo composto da Izzo, Venturi ed Enrici, mentre Simic dovrebbe partire dalla panchina.

Sulle corsie esterne agiranno Missori e Moruzzi. In mezzo al campo Palmiero tornerà in cabina di regia, affiancato da Palumbo e Besaggio, quest’ultimo favorito su Sounas.

In attacco, nonostante il recupero di Favilli, dovrebbe essere confermata la coppia Russo-Cheddira.

Sampdoria, Corradi alle prese con l’emergenza: otto indisponibili

Situazione più complicata in casa Sampdoria. Bernardo Corradi deve fare i conti con numerose assenze e con una rosa ridotta nelle possibilità di scelta.

Secondo quanto riportato da Claudio Baffico sul Corriere dello Sport, sono otto i calciatori indisponibili. Tra questi figura anche Esposito, che non ha recuperato, mentre Abildgaard sarà assente per squalifica.

«Ho 16 giocatori di movimento disponibili, mi sono sembrati pure tanti», ha commentato Corradi.

Il tecnico ha però sottolineato alcuni segnali incoraggianti: «Mi confortano le condizioni di Ravanelli, Depaoli e Makoumbou».

La Sampdoria arriva alla sfida dopo il successo contro il Catanzaro, risultato che ha restituito fiducia all’ambiente.

«Loro sono una squadra ben definita, da affrontare con la massima attenzione», ha dichiarato Corradi parlando dell’Avellino.

Corradi e il terreno sintetico: «Dovremo adattarci»

Un’altra incognita per la Sampdoria riguarda il terreno di gioco del Partenio, caratterizzato da una superficie sintetica.

«C’è poca abitudine per noi, che giochiamo sempre sui campi in erba: sarà un rimbalzo diverso, anche sullo scorrere del pallone qualcosa cambia. Dovremo essere bravi ad ambientarci».

La necessità di adattarsi rapidamente alle condizioni del campo si aggiunge dunque alle difficoltà di formazione.

Karamoh, Insigne e le possibili novità blucerchiate

Come sottolinea Claudio Baffico sul Corriere dello Sport, Corradi dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1, ma non mancano i dubbi legati alle condizioni dei singoli.

Una delle soluzioni potrebbe prevedere l’impiego di Depaoli da mezzala, mentre sulla trequarti resta aperto il ballottaggio tra Karamoh e Begic.

Da valutare anche un possibile arretramento di Verschaeren, mentre Sinani è indisponibile dopo l’infortunio accusato durante la sosta.

Su Karamoh, arrivato a campionato in corso, Corradi ha chiarito: «Ma non torneremo sul mercato, puntando su un altro svincolato: Karamoh sta bene, ha anche eseguito allenamenti doppi rispetto al resto della squadra eseguendo un percorso personalizzato».

Grande fiducia anche nei confronti di Lorenzo Insigne, considerato un riferimento importante per il gruppo.

«È una figura importante anche fuori dal campo, perché sa dire sempre la parola giusta al momento giusto. È un esempio per gli altri giocatori, anche perché sa allentare la tensione quando necessario».

Avellino-Sampdoria, le probabili formazioni

AVELLINO (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Russo, Cheddira. Allenatore: Alessandro Nesta.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Vismara; Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri; Depaoli, Henderson, Makoumbou, Cicconi; Insigne, Verschaeren; Lauritsen. Allenatore: Bernardo Corradi.

Serie B, la sesta giornata comincia dal Partenio

Avellino-Sampdoria inaugura dunque il nuovo turno del campionato cadetto, che proseguirà sabato con la trasferta del Palermo capolista sul campo dell’Empoli.

Per Nesta sarà l’occasione di verificare i progressi compiuti durante la sosta, soprattutto nella gestione delle partite. Corradi, invece, cercherà conferme dopo il successo sul Catanzaro, nonostante l’emergenza legata agli indisponibili.

Alle 20:30 il primo fischio della sesta giornata: la Serie B riparte dalla sfida tra due ex azzurri, oggi avversari in panchina.