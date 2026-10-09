Corriere dello Sport: “Empoli-Palermo, le probabili formazioni: Inzaghi punta su Fortin e Palumbo. Andreoletti recupera Magnino”

Empoli e Palermo si preparano alla sfida del Castellani con alcuni dubbi di formazione e diversi giocatori reduci da problemi fisici. Come riportato dal Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi dovrebbe confermare Fortin tra i pali e affidarsi al 4-2-3-1, mentre Matteo Andreoletti sembra orientato a schierare i toscani con il 3-5-2.

Palermo, Fortin ancora titolare. Hernani torna in panchina





Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Palermo dovrebbe ripartire da Fortin in porta, con Perin inizialmente in panchina.

In difesa resta aperto il ballottaggio sulla fascia destra tra Cassandro e Pierozzi, con il primo leggermente favorito. A completare il reparto dovrebbero essere Bani, Ceccaroni e Augello.

A centrocampo spazio alla coppia Ranocchia-Segre, mentre sulla trequarti Inzaghi sembra intenzionato a puntare su Vavassori, Palumbo e Johnsen, alle spalle dell’unica punta Pohjanpalo.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, una buona notizia riguarda Hernani, che torna a disposizione dopo l’infortunio muscolare. Il brasiliano dovrebbe però iniziare la partita dalla panchina.

Empoli, recuperano Magnino ed Egan. Shpendi verso il forfait

Sul fronte toscano, il Corriere dello Sport segnala il probabile recupero di Magnino ed Egan.

Il primo sembra pronto a partire titolare nella difesa a tre, mentre Egan dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina.

Più complicata, invece, la situazione di Shpendi, il cui impiego in attacco appare difficile. Andreoletti dovrebbe quindi affidarsi alla coppia composta da Distefano e Popov.

Per l’Empoli si profila un 3-5-2 con Seghetti tra i pali, Magnino, Curto e Cauz in difesa e un centrocampo formato da Zedadka, Biondini, Yepes, Saporiti e Corrado.

Empoli-Palermo, le probabili formazioni del Corriere dello Sport

EMPOLI (3-5-2): Seghetti; Magnino, Curto, Cauz; Zedadka, Biondini, Yepes, Saporiti, Corrado; Distefano, Popov.

A disposizione: Perisan, Filippis, Bembnista, Indragoli, Degli Innocenti, Egan, Ceesay, Romagnoli, Berizzi, Deli, Bandinelli, Huqi.

Allenatore: Matteo Andreoletti.

PALERMO (4-2-3-1): Fortin; Cassandro, Bani, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Segre; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

A disposizione: Perin, Nespola, Pierozzi, Peda, Barba, Bozzolan, Gomes, Estevez, Mazzitelli, Gyasi, Hernani, Gabrielloni.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Le indicazioni del Corriere dello Sport delineano dunque un Palermo orientato a confermare Fortin e a puntare su Palumbo sulla trequarti, con Hernani nuovamente disponibile. Nell’Empoli, invece, Andreoletti dovrebbe ritrovare Magnino dal primo minuto e affidare il peso dell’attacco a Distefano e Popov.

Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi ha tre nodi da sciogliere per Empoli: Fortin favorito, Magnani si ferma. Pohjanpalo verso una maglia da titolare”