Giornale di Sicilia: “Empoli-Palermo, invasione rosanero al Castellani: 2.850 biglietti venduti in poche ore. Settore ospiti verso il sold out”

Una risposta straordinaria della tifoseria del Palermo, capace di superare ogni difficoltà organizzativa e prepararsi a un vero e proprio esodo verso Empoli. In appena tre ore dall’apertura della prevendita, i sostenitori rosanero hanno acquistato 2.600 biglietti per il settore ospiti del Castellani, arrivando successivamente a quota 2.850 sui 3.100 posti disponibili. Numeri che avvicinano il tutto esaurito e confermano l’entusiasmo che accompagna la formazione di Filippo Inzaghi.

Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il poco tempo a disposizione per organizzare la trasferta non ha scoraggiato i tifosi palermitani, protagonisti di una corsa al biglietto che porterà a uno dei colpi d’occhio più significativi degli ultimi anni.





Empoli-Palermo, 2.600 biglietti venduti in tre ore

La situazione relativa all’apertura del settore ospiti si era sbloccata soltanto mercoledì pomeriggio, dopo due settimane di attesa e incertezze.

Il via libera definitivo dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive aveva consentito all’Empoli di annunciare l’apertura della prevendita alle ore 10 di giovedì.

La risposta dei sostenitori rosanero è stata immediata.

Secondo i dati riportati da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, già alle ore 13 risultavano venduti 2.600 tagliandi, con tre delle quattro sezioni della curva Sud del Castellani completamente esaurite.

Nelle ore successive sono stati acquistati altri 250 biglietti circa, portando il totale a 2.850 presenze già assicurate.

La vendita terminerà oggi alle ore 19, con gli ultimi 250 posti ancora disponibili sulla base dei numeri riportati.

Anche qualora non venisse raggiunto il sold out, la risposta della tifoseria rappresenterebbe comunque un risultato particolarmente significativo, considerando che l’autorizzazione alla trasferta è arrivata soltanto due giorni prima della partita.

Castellani rosanero, le regole per l’accesso al settore ospiti

Per assistere alla sfida, i residenti a Palermo e nella sua provincia devono essere in possesso della Fidelity Card, necessaria per acquistare i biglietti del settore ospiti.

I sostenitori residenti nelle altre province e regioni italiane possono invece acquistare i tagliandi senza tale obbligo.

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il settore ospiti del Castellani si prepara così a trasformarsi in un autentico muro rosanero, con un’atmosfera che potrebbe ricordare quella del Renzo Barbera.

Un sostegno importante per la squadra di Inzaghi, chiamata a confermare il proprio rendimento dopo la sosta per le Nazionali.

Da Arezzo e Avellino a Empoli: cresce l’esodo dei tifosi del Palermo

Il Palermo aveva già potuto contare su un settore ospiti esaurito nelle precedenti trasferte stagionali contro Arezzo e Avellino.

In entrambe le occasioni, tuttavia, la disponibilità era limitata a circa 500 posti.

A Empoli il numero dei sostenitori sarà nettamente superiore, riportando alla memoria alcune delle trasferte più partecipate degli ultimi campionati.

Tra i precedenti ricordati dal quotidiano figurano:

Reggiana-Palermo: circa 2.500 tifosi rosanero nell’aprile scorso.

Modena-Palermo: 3.415 sostenitori nell’ottobre 2023.

Cremonese-Palermo: 3.525 tifosi nel febbraio 2024.

Feralpisalò-Palermo: circa 2.500 presenze nello stesso mese.

Numeri che testimoniano la capacità della tifoseria palermitana di mobilitarsi in massa, soprattutto quando la squadra è impegnata nella lotta per le posizioni più importanti della classifica.

Palermo, entusiasmo alle stelle: Inzaghi cerca risposte sul campo

Secondo l’analisi di Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il grande seguito previsto a Empoli rappresenta un’ulteriore dimostrazione del legame tra la squadra e la propria gente.

Un rapporto che trova conferma anche nei numeri del Renzo Barbera, dove da circa un anno le presenze si attestano stabilmente intorno ai 30 mila spettatori.

L’attuale primo posto in classifica contribuisce ad alimentare l’entusiasmo, ma il campionato è ancora lungo: mancano infatti 33 partite alla conclusione della stagione.

La sfida contro l’Empoli rappresenterà dunque un passaggio importante per valutare la condizione atletica e mentale del Palermo dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali.

Inzaghi potrà contare su una spinta eccezionale dagli spalti, ma toccherà ai giocatori trasformare il calore della tifoseria in una prestazione all’altezza delle ambizioni.

Con 2.850 biglietti già venduti e il settore ospiti a un passo dal tutto esaurito, il Castellani si prepara a tingersi di rosanero.