Giornale di Sicilia: “Palermo, Perin vede il rientro ma Fortin insidia il posto: Inzaghi deve sciogliere il dubbio per Empoli”

Il Palermo si avvicina alla trasferta di Empoli con un interrogativo importante tra i pali. Mattia Perin è sulla strada del recupero dopo il problema muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime due partite, ma la sua presenza dal primo minuto al Castellani non è ancora certa. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi dovrà scegliere tra il ritorno dell’ex Juventus e la conferma di Fortin, protagonista di prestazioni convincenti durante l’assenza del compagno.

Palermo, Perin verso il recupero dopo due partite saltate





Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Perin si era fermato nella settimana precedente alla sfida contro l’Avellino del 13 settembre, a causa di un sovraccarico muscolare all’arto inferiore sinistro.

Un problema che aveva costretto il portiere a saltare sia l’impegno contro gli irpini sia la successiva partita con il Padova.

Adesso l’ex Juventus si avvicina al rientro, ma le sue condizioni dovranno essere valutate attentamente dallo staff tecnico prima di prendere una decisione definitiva.

La questione non riguarda soltanto il superamento dell’infortunio, ma anche la possibilità di affrontare una partita dall’inizio dopo quasi un mese di inattività agonistica.

Fortin convince Inzaghi: il giovane portiere si gioca la conferma

Durante l’assenza di Perin, Filippo Inzaghi ha affidato la porta a Fortin, ricevendo risposte importanti.

Secondo quanto sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’ex Lens non si è limitato a sostituire il compagno, ma ha dimostrato affidabilità e personalità nei momenti più delicati delle partite.

I suoi interventi hanno contribuito a dare sicurezza alla squadra, permettendo al Palermo di affrontare le ultime due gare senza risentire eccessivamente dell’assenza del portiere titolare.

Prestazioni che hanno inevitabilmente aperto una riflessione nelle gerarchie del reparto.

Fortin si è guadagnato credibilità sul campo e rappresenta oggi un’alternativa concreta, non soltanto una soluzione d’emergenza.

Perin resta il titolare designato, ma Inzaghi non vuole rischiare

Come analizza Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il ritorno di Perin tra i pali rappresenterebbe la soluzione più naturale.

L’ex Juventus è stato infatti scelto per ricoprire il ruolo di titolare, anche alla luce dell’investimento effettuato dal club e dell’importanza attribuitagli all’interno del progetto tecnico.

Una volta recuperata completamente la condizione fisica, Perin resta dunque il primo nelle gerarchie.

La trasferta di Empoli, però, potrebbe arrivare troppo presto per un impiego immediato dal primo minuto.

Inzaghi dovrà valutare se il portiere sia già pronto per sostenere un’intera partita oppure se sia preferibile concedergli qualche altro giorno di lavoro, evitando rischi legati al recente problema muscolare.

Anche la lunga pausa per le Nazionali rappresenta un elemento da considerare nelle valutazioni dello staff.

Empoli-Palermo, ballottaggio aperto tra Perin e Fortin

La decisione definitiva arriverà soltanto dopo le ultime verifiche sulle condizioni di Perin.

Nel frattempo Fortin resta pronto a rispondere presente, forte della fiducia conquistata attraverso le prestazioni offerte contro Avellino e Padova.

Come conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo si ritrova con un titolare desideroso di riprendersi il proprio posto e un giovane portiere che ha dimostrato di poter offrire garanzie importanti.

Un dubbio che Inzaghi dovrà sciogliere in vista del Castellani: puntare subito sull’esperienza di Perin oppure confermare Fortin, protagonista nelle ultime due uscite rosanero.