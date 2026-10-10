Serie B, risultati dei primi tempi e classifica live: Palermo fermo a Empoli, Benevento avanti sul Cesena. Rosanero a +2 sul Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
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Si chiudono i primi tempi delle gare delle ore 15 della sesta giornata di Serie B. Il Palermo di Filippo Inzaghi è fermo sullo 0-0 sul campo dell’Empoli, mentre il Benevento conduce 1-0 contro il Cesena. Reti inviolate anche nelle sfide Südtirol-Ascoli e Virtus Entella-Juve Stabia.

La classifica aggiornata in tempo reale vede i rosanero sempre al comando con 14 punti, due lunghezze di vantaggio sul Südtirol, secondo a quota 12. Il Mantova, che deve ancora disputare la propria partita, occupa il terzo posto con 11 punti.


Serie B, i risultati dei primi tempi

Questi i risultati delle partite delle ore 15 al termine della prima frazione di gioco:

Benevento-Cesena 1-0

Empoli-Palermo 0-0

Virtus Entella-Juve Stabia 0-0

Südtirol-Ascoli 0-0

Il Benevento è dunque l’unica formazione momentaneamente in vantaggio tra quelle impegnate nelle gare del pomeriggio.

Palermo, primo tempo senza reti a Empoli: Inzaghi resta in vetta

Al termine dei primi 45 minuti il Palermo non riesce a sbloccare il risultato contro l’Empoli. Lo 0-0 consente comunque ai rosanero di salire virtualmente a quota 14 punti, conservando il primato solitario.

Alle spalle della squadra di Inzaghi, il Südtirol resta secondo con 12 punti grazie al pareggio provvisorio contro l’Ascoli.

Il Benevento, invece, con il vantaggio sul Cesena raggiunge virtualmente quota 10 punti, agganciando Avellino e Modena.

Serie B, la classifica aggiornata live dopo i primi tempi

Palermo – 14 punti (6 gare)

Südtirol – 12 punti (6 gare)

Mantova – 11 punti (5 gare)

Ascoli – 11 punti (6 gare)

Avellino – 10 punti (6 gare)

Modena – 10 punti (5 gare)

Benevento – 10 punti (6 gare)

Padova – 7 punti (5 gare)

Hellas Verona – 7 punti (5 gare)

Cesena – 7 punti (6 gare)

Empoli – 7 punti (6 gare)

Pisa – 7 punti (5 gare)

Virtus Entella – 6 punti (6 gare)

Arezzo – 6 punti (5 gare)

Cremonese – 5 punti (5 gare)

L.R. Vicenza – 5 punti (5 gare)

Sampdoria – 4 punti (6 gare)

Catanzaro – 3 punti (5 gare)

Juve Stabia – 2 punti (6 gare)

Carrarese – 1 punto (5 gare)

Classifica provvisoria aggiornata ai risultati dei primi tempi delle gare delle ore 15 di sabato 10 ottobre. Juve Stabia penalizzata di 4 punti.

Serie B, tutto ancora aperto nella ripresa

La seconda frazione sarà determinante soprattutto per la corsa alle prime posizioni. Il Palermo proverà a trovare il gol sul campo dell’Empoli per consolidare il primato, mentre il Südtirol cerca punti contro l’Ascoli per restare in scia.

Il Benevento, avanti sul Cesena, punta invece a conquistare una vittoria che gli consentirebbe di rilanciarsi nelle zone alte della graduatoria.

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