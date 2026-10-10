Empoli-Palermo, rigore per i toscani dopo il VAR: fallo di mano di Ceccaroni, Saporiti porta avanti gli azzurri
Si sblocca Empoli-Palermo allo stadio Carlo Castellani. Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, la formazione toscana trova il vantaggio al 50′ grazie a un calcio di rigore trasformato da Saporiti. Decisivo un fallo di mano di Pietro Ceccaroni, sul quale è intervenuto il VAR.
Empoli-Palermo, episodio decisivo nell’area rosanero
L’episodio arriva nei primi minuti della ripresa, quando un’azione offensiva dell’Empoli porta a un contatto del pallone con il braccio del difensore rosanero Ceccaroni.
L’arbitro Marinelli viene richiamato al monitor per una revisione dell’azione. Dopo aver esaminato le immagini, il direttore di gara assegna il calcio di rigore in favore della formazione allenata da Matteo Andreoletti.
Una decisione che cambia l’andamento della partita dopo i primi 45 minuti chiusi sul risultato di 0-0.
Saporiti non sbaglia: Empoli avanti 1-0
Dal dischetto si presenta Saporiti, che trasforma il calcio di rigore e porta l’Empoli in vantaggio al 50′.
Il Palermo di Filippo Inzaghi si ritrova così costretto a inseguire, dopo essere riuscito a mantenere inviolata la propria porta per tutto il primo tempo.
Il gol premia i padroni di casa, che trovano il vantaggio nel giorno del debutto di Andreoletti sulla panchina azzurra.
Per i rosanero, invece, arriva una nuova difficoltà da superare nella trasferta del Castellani, con la necessità di reagire per provare a rimettere in equilibrio il risultato.
Empoli-Palermo 1-0 al 50′: Saporiti su calcio di rigore.