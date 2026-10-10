Empoli-Palermo, risultato finale e pagelle: i voti ai rosanero di Inzaghi e l’analisi della partita

Torna la Serie B. Torna in campo il Palermo di mister Inzaghi che sbarca ad Empoli per affrontare la squadra allenata da Andreoletti. In porta Fortin, con Cassandro e Palumbo in campo dal 1’.

Di seguito le pagelle targate Ilovepalermocalcio.com:





FORTIN 6,5: è poco chiamato in causa nella prima frazione di gioco. È incolpevole sui due rigori realizzati dall’Empoli ma la prestazione è di livello anche nella gestione delle situazioni.

CASSANDRO 7,5: ottima gara. In fase difensiva non rischia nulla ed è, rispetto al solito, particolarmente attivo anche in zona offensiva. Chiude il match trovando il quarto gol della giornata, il primo in maglia rosanero.

BANI 7: in difesa il Palermo rischia poco, e Bani fa la solita gara da vero leader difensivo. Poi si traveste da assist-man in occasione del momentaneo gol del pari. Pilastro.

CECCARONI 6: si comporta bene in tutte le occasioni pericolose avversarie. È attento e concentrato, poi sfortunato toccando la palla con la mano in occasione del rigore assegnato all’Empoli.

AUGELLO 6,5: solita prestazione positiva da parte del terzino rosanero.

RANOCCHIA 6: gara positiva fino all’ingenuità in occasione del fallo da rigore poi realizzato da Popov. Resta comunque la prestazione sufficiente. Dal 79’ ESTEVEZ S.V.

SEGRE 6: gara sufficiente anche da parte del centrocampista rosanero n.8. Tanta corsa che lascia spazio anche a qualche assist di qualità. Dal 79’ MAZZITELLI S.V.

PALUMBO 8,5: è molto pericoloso nel primo tempo, sfiorando il gol in due occasioni. Poi al 64’ la ribalta con un gol del suoi, spaccando la porta. Aggiunge anche un assist in occasione dell’1-3. In generale sembra essere tornato fisicamente ai suoi livelli. Dal 79’ HERNANI 6: cerca subito di mettersi al centro del gioco, ingresso positivo.

VAVASSORI 6,5: sfiora il gol al 19’ con una giocata pregiata che si stampa sul palo. Mette in mostra il suo talento, ma è anche poco incisivo in tante occasioni. Una risorsa importante.

JOHNSEN 8: è forse il più attivo offensivamente fin dal primo tempo. Rimedia alle innumerevoli occasioni sprecate, trovando la rete dell’1-3 al 69’. Dall’84’ PEDA S.V.

POHJANPALO 8: si divora il gol del vantaggio al 32’, sparando fuori da pochi metri. Poi è implacabile al 56’ trovando la rete dell’1-1. Gara comunque positiva. Dal 79’ GABRIELLONI 6,5: entra, come sempre, positivamente, trova anche l’assist che permette a Cassandro di chiudere il match.

ALL. INZAGHI 8: è un Palermo che mostra ancora carattere. Subisce ma sa subire. Sono tante, oggi, le occasioni sprecate. Il Palermo, però, continua a vincere e a comandare in testa, ma soprattutto a segnare valanghe di gol.