Serie B, risultati e classifica dopo le gare delle 15: Palermo show a Empoli, 4-2 e fuga in vetta. Benevento batte Cesena, Südtirol frenato dall’Ascoli

Il Palermo vola, il Südtirol rallenta e la classifica di Serie B comincia ad assumere contorni sempre più interessanti. La sesta giornata regala un successo pesantissimo alla formazione di Filippo Inzaghi, che espugna il campo dell’Empoli con un 4-2 e consolida il primato solitario, portandosi a quota 16 punti, con quattro lunghezze di vantaggio sulla seconda posizione.

Nel pomeriggio arrivano anche la vittoria del Benevento contro il Cesena, il pareggio senza reti tra Südtirol e Ascoli e l’1-1 tra Virtus Entella e Juve Stabia.





Serie B, i risultati finali delle gare delle ore 15

Benevento-Cesena 2-0

Empoli-Palermo 2-4

Virtus Entella-Juve Stabia 1-1

Südtirol-Ascoli 0-0

Palermo, colpo da capolista a Empoli: rosanero a quota 16

Il risultato più significativo del pomeriggio arriva da Empoli, dove il Palermo conquista la quinta vittoria nelle prime sei giornate.

La squadra allenata da Filippo Inzaghi supera i toscani per 4-2 e sale a quota 16 punti, confermandosi imbattuta grazie a un bilancio di cinque successi e un pareggio.

I rosanero portano a 14 il numero delle reti realizzate, con sette gol subiti e una differenza reti di +7.

Il successo assume ancora maggiore importanza alla luce del contemporaneo pareggio del Südtirol, fermato sullo 0-0 dall’Ascoli. La formazione altoatesina sale infatti a 12 punti, scivolando a quattro lunghezze dalla capolista.

Benevento-Cesena 2-0, i sanniti salgono a quota 10

Vittoria importante anche per il Benevento, che supera il Cesena per 2-0 e conquista tre punti preziosi.

La formazione sannita raggiunge quota 10 punti, agganciando Avellino e Modena e rilanciandosi nella parte alta della graduatoria.

Il Cesena, invece, resta fermo a sette punti dopo sei giornate, con un bilancio di una vittoria, quattro pareggi e una sconfitta.

Südtirol-Ascoli 0-0, occasione persa per entrambe

Finisce senza reti lo scontro tra Südtirol e Ascoli.

Un pareggio che permette agli altoatesini di conservare il secondo posto con 12 punti, ma che allarga il distacco dal Palermo capolista.

L’Ascoli sale invece a quota 11, raggiungendo il Mantova, che deve ancora disputare la propria gara della sesta giornata.

Virtus Entella-Juve Stabia 1-1, un punto a testa

Termina 1-1 la sfida tra Virtus Entella e Juve Stabia.

I liguri salgono a sei punti, mentre la formazione campana raggiunge quota due in classifica, tenendo conto della penalizzazione di quattro punti.

Entrambe restano nelle zone basse della graduatoria, con la necessità di trovare maggiore continuità nelle prossime giornate.

Serie B, la classifica aggiornata dopo le gare delle 15

Palermo – 16 punti (6 gare)

Südtirol – 12 punti (6 gare)

Mantova – 11 punti (5 gare)

Ascoli – 11 punti (6 gare)

Avellino – 10 punti (6 gare)

Modena – 10 punti (5 gare)

Benevento – 10 punti (6 gare)

Padova – 7 punti (5 gare)

Hellas Verona – 7 punti (5 gare)

Cesena – 7 punti (6 gare)

Pisa – 7 punti (5 gare)

Virtus Entella – 6 punti (6 gare)

Empoli – 6 punti (6 gare)

Arezzo – 6 punti (5 gare)

Cremonese – 5 punti (5 gare)

L.R. Vicenza – 5 punti (5 gare)

Sampdoria – 4 punti (6 gare)

Catanzaro – 3 punti (5 gare)

Juve Stabia – 2 punti (6 gare)

Carrarese – 1 punto (5 gare)

Classifica aggiornata al termine delle gare delle ore 15 di sabato 10 ottobre. Juve Stabia penalizzata di quattro punti.

Serie B, le prossime partite del sabato

Il programma della sesta giornata proseguirà con altre due sfide:

Ore 17:15

L.R. Vicenza-Pisa

Ore 19:30

Arezzo-Cremonese

Il quadro della giornata si completerà con gli incontri in programma domenica.

Intanto, il dato più importante arriva dalla vetta: il Palermo continua a vincere e si porta a +4 sul Südtirol, mandando un segnale importante alle dirette concorrenti nella corsa alla promozione.