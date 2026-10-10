Empoli-Palermo 2-4, Andreoletti: «Rosanero con tutte le qualità per andare in Serie A. Per fortuna non li affronteremo sempre»

Il Palermo espugna il Carlo Castellani battendo l’Empoli per 4-2 al termine di una partita ricca di emozioni. Nel postpartita, il tecnico dei toscani Matteo Andreoletti ha analizzato la prestazione della propria squadra, riconoscendo il valore della formazione allenata da Filippo Inzaghi e soffermandosi sugli aspetti da migliorare.

Andreoletti elogia il Palermo: «Ha tutte le qualità per arrivare in Serie A»





L’allenatore dell’Empoli ha sottolineato come il confronto con la capolista rappresentasse un test importante per valutare il percorso della propria squadra.

«Era una verifica per capire a che punto siamo. C’è da fare i complimenti al Palermo, che ha tutte le qualità per arrivare in Serie A. Quando affronti partite come queste devi cercare di portare gli episodi dalla tua parte».

Un riconoscimento significativo nei confronti dei rosanero, capaci di imporsi in trasferta segnando quattro reti e confermando le proprie ambizioni.

«Abbiamo pagato qualche errore di inesperienza»

Andreoletti ha poi analizzato le difficoltà incontrate dall’Empoli durante la gara, individuando negli errori e nella gestione degli episodi alcuni degli aspetti sui quali sarà necessario lavorare.

«Da parte nostra c’è dispiacere, abbiamo pagato qualche errore di inesperienza e sono cose su cui dobbiamo crescere».

Nonostante la sconfitta, il tecnico ha voluto riconoscere l’atteggiamento mostrato dai suoi calciatori.

«Ma faccio un plauso alla disponibilità dei ragazzi, sono sicuro che acquisiremo maggiore consapevolezza. Siamo in un momento di passaggio tra due gestioni tecniche differenti».

«Per fortuna non affronteremo sempre il Palermo»

Non è mancata una battuta da parte dell’allenatore toscano, che ha evidenziato ancora una volta la forza della formazione di Inzaghi.

«Per fortuna non affronteremo sempre il Palermo», ha dichiarato sorridendo.

Andreoletti si è infine soffermato sull’ingresso di Zedadka e sugli accorgimenti tattici necessari per migliorare il rendimento della squadra.

«Zedadka? È stato determinante il suo ingresso. Ora dobbiamo imparare a essere più compatti e corti, cercando di assimilare in fretta tutti i concetti».

Per l’Empoli arriva dunque una sconfitta dalla quale ripartire, mentre il Palermo lascia il Castellani con tre punti importanti e con i complimenti dell’allenatore avversario, che ha indicato apertamente i rosanero tra le squadre con le qualità necessarie per conquistare la promozione in Serie A.