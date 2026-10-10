Empoli-Palermo 2-4, Saporiti: «Ci è mancata la consapevolezza nel difendere il vantaggio. Il Palermo è partito fortissimo»

L’Empoli esce sconfitto dal Carlo Castellani, battuto 4-2 dal Palermo di Filippo Inzaghi al termine di una partita ricca di emozioni. Nel postpartita è intervenuto Edoardo Saporiti, autore del calcio di rigore che aveva portato momentaneamente in vantaggio la formazione toscana.

Il calciatore azzurro ha analizzato la prestazione della propria squadra, soffermandosi soprattutto sulle difficoltà incontrate nella gestione del risultato e sugli errori commessi contro la capolista.





Saporiti: «Ci siamo allungati, dobbiamo curare i particolari»

«È mancata la consapevolezza nel momento di difendere il risultato, poi ci siamo allungati. Ripartiamo comunque dalla prestazione cercando di curare al meglio i particolari. Riguarderemo i gol che abbiamo preso».

Un’analisi lucida quella di Saporiti, che individua nella gestione del vantaggio e nella compattezza della squadra due aspetti sui quali l’Empoli dovrà lavorare per crescere.

«Il Palermo è partito fortissimo»

L’autore del primo gol azzurro ha poi ripercorso l’andamento della sfida, riconoscendo la partenza aggressiva della formazione allenata da Inzaghi.

«Nella prima frazione il Palermo è partito fortissimo, poi nel secondo tempo abbiamo gestito meglio la palla. Avremmo potuto sfruttare meglio qualche ripartenza, sono errori che ci serviranno per crescere».

Nonostante il risultato negativo, Saporiti ha dunque evidenziato gli elementi positivi della prestazione dell’Empoli, sottolineando la necessità di migliorare nella gestione delle occasioni e dei momenti decisivi.

La dedica dopo il gol al Palermo

Infine, spazio anche a un momento personale. Interrogato sulla rete realizzata contro i rosanero, Saporiti ha voluto dedicare il gol alle persone a lui più care.

«Mio gol? Lo dedico alla mia ragazza e alla mia famiglia».

Una soddisfazione personale che non è bastata a evitare la sconfitta dell’Empoli, superato 4-2 da un Palermo capace di reagire allo svantaggio e conquistare tre punti importanti in trasferta.