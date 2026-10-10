Empoli-Palermo, Magnino a DAZN: «Sarà difficile, ma faremo di tutto per conquistare punti». Osti: «Vedremo come ripartiremo»

Manca pochissimo al calcio d’inizio di Empoli-Palermo, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie BKT 2026/2027. Prima del fischio d’inizio al Carlo Castellani, ai microfoni di DAZN sono intervenuti il centrocampista e capitano dell’Empoli Luca Magnino e il direttore sportivo del Palermo Carlo Osti, soffermandosi sulle aspettative per la partita e sul lavoro svolto durante la lunga sosta.

Magnino: «Il Palermo è primo, ma giochiamo in casa»





Il centrocampista azzurro ha riconosciuto il valore della formazione allenata da Filippo Inzaghi, sottolineando però la volontà dell’Empoli di sfruttare il fattore campo.

«Sarà una partita sicuramente difficile, il Palermo è primo in classifica e sta facendo bene. Noi siamo in casa, ci siamo preparati bene in queste tre settimane e faremo di tutto per conquistare punti».

Parole che confermano l’attenzione con cui i toscani si avvicinano alla sfida contro la capolista, nel giorno del debutto di Matteo Andreoletti sulla panchina dell’Empoli.

Osti: «Pensiamo di aver fatto un buon lavoro durante la sosta»

Ai microfoni di DAZN è intervenuto anche il direttore sportivo rosanero Carlo Osti, che ha fatto il punto sulla preparazione della squadra durante le tre settimane senza impegni di campionato.

«Noi pensiamo di aver fatto un buon lavoro in queste tre settimane, ma ogni squadra pensa di averlo fatto. Vedremo come riusciremo a ripartire».

Una dichiarazione improntata alla prudenza, con il dirigente del Palermo consapevole che soltanto il campo potrà fornire risposte concrete sulla condizione della formazione di Inzaghi.

Empoli-Palermo, la parola passa al campo

Le dichiarazioni raccolte da DAZN evidenziano le aspettative delle due squadre alla vigilia del fischio d’inizio. Da una parte l’Empoli, intenzionato a conquistare punti davanti al proprio pubblico; dall’altra il Palermo, chiamato a confermare il rendimento che gli ha permesso di raggiungere il primo posto in classifica.

Dopo tre settimane di lavoro, la sfida del Castellani rappresenta dunque un banco di prova importante per entrambe le formazioni.

Come emerge dalle parole rilasciate a DAZN da Magnino e Osti, la preparazione è stata intensa, ma sarà il terreno di gioco a stabilire chi avrà sfruttato meglio la lunga pausa.