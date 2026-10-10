Empoli-Palermo, Magnino a DAZN: «Sarà difficile, ma faremo di tutto per conquistare punti». Osti: «Vedremo come ripartiremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
Screenshot 2026-10-10 150541

Manca pochissimo al calcio d’inizio di Empoli-Palermo, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie BKT 2026/2027. Prima del fischio d’inizio al Carlo Castellani, ai microfoni di DAZN sono intervenuti il centrocampista e capitano dell’Empoli Luca Magnino e il direttore sportivo del Palermo Carlo Osti, soffermandosi sulle aspettative per la partita e sul lavoro svolto durante la lunga sosta.

Magnino: «Il Palermo è primo, ma giochiamo in casa»


Il centrocampista azzurro ha riconosciuto il valore della formazione allenata da Filippo Inzaghi, sottolineando però la volontà dell’Empoli di sfruttare il fattore campo.

«Sarà una partita sicuramente difficile, il Palermo è primo in classifica e sta facendo bene. Noi siamo in casa, ci siamo preparati bene in queste tre settimane e faremo di tutto per conquistare punti».

Parole che confermano l’attenzione con cui i toscani si avvicinano alla sfida contro la capolista, nel giorno del debutto di Matteo Andreoletti sulla panchina dell’Empoli.

Osti: «Pensiamo di aver fatto un buon lavoro durante la sosta»

Ai microfoni di DAZN è intervenuto anche il direttore sportivo rosanero Carlo Osti, che ha fatto il punto sulla preparazione della squadra durante le tre settimane senza impegni di campionato.

«Noi pensiamo di aver fatto un buon lavoro in queste tre settimane, ma ogni squadra pensa di averlo fatto. Vedremo come riusciremo a ripartire».

Una dichiarazione improntata alla prudenza, con il dirigente del Palermo consapevole che soltanto il campo potrà fornire risposte concrete sulla condizione della formazione di Inzaghi.

Empoli-Palermo, la parola passa al campo

Le dichiarazioni raccolte da DAZN evidenziano le aspettative delle due squadre alla vigilia del fischio d’inizio. Da una parte l’Empoli, intenzionato a conquistare punti davanti al proprio pubblico; dall’altra il Palermo, chiamato a confermare il rendimento che gli ha permesso di raggiungere il primo posto in classifica.

Dopo tre settimane di lavoro, la sfida del Castellani rappresenta dunque un banco di prova importante per entrambe le formazioni.

Come emerge dalle parole rilasciate a DAZN da Magnino e Osti, la preparazione è stata intensa, ma sarà il terreno di gioco a stabilire chi avrà sfruttato meglio la lunga pausa.

Altre notizie

Screenshot 2026-10-10 142511

Empoli-Palermo LIVE, la capolista torna in campo: risultato in diretta e cronaca minuto per minuto

Angelo Giambona Ottobre 10, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (120) tifosi

Empoli-Palermo, caos all’aeroporto: gate sbagliato per il volo Ryanair verso Pisa, tifosi rosanero restano a terra

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
palermo mantova logo coppa italia (17) fortin

Empoli-Palermo, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Andreoletti per la sfida del Castellani

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
palermo frosinone 1-1 serie b (43) tifosi nord inferiore

Empoli-Palermo, trasferta amara per la Curva Nord Inferiore: volo cancellato, il gruppo CNI rinuncia alla partita

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
andreoletti

Il Tirreno: “Empoli, è come un nuovo inizio. C’è subito la corazzata Palermo: Andreoletti al battesimo di fuoco”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
Screenshot 2026-10-10 090948

Repubblica: “Inzaghi carica il Palermo: «Siamo davanti a tutti, teniamoci stretto quello che abbiamo fatto». A Empoli per continuare a sognare”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
palermo mantova logo coppa italia (90) segre vavassori pohjanpalo

Giornale di Sicilia: “Empoli-Palermo, le scelte di Inzaghi per difendere il primato: due conferme e un ballottaggio risolto”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
palermo padova 2-1 (86) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, a Empoli la prima trappola dopo la maxi sosta”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
palermo padova 2-1 (53) pierozzi

Tuttosport: “Empoli-Palermo, Inzaghi cambia sulla destra: Pierozzi favorito su Cassandro. Andreoletti sceglie il 3-5-2”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
palermo padova 2-1 (140) INZAGHI

Tuttosport: “Inzaghi: «Palermo, restiamo davanti»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
palermo sampdoria 3-1 (77) cassandro

Gazzetta dello Sport: “Empoli-Palermo, Inzaghi si affida alle certezze. Andreoletti cambia volto ai toscani: le possibili scelte”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
palermo mantova logo coppa italia (110) inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Palermo, la difesa del primato riparte da Empoli. Inzaghi ritrova Hernani e Perin, ma perde Barba”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-10-10 150541

Empoli-Palermo, Magnino a DAZN: «Sarà difficile, ma faremo di tutto per conquistare punti». Osti: «Vedremo come ripartiremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
Screenshot 2026-10-10 142511

Empoli-Palermo LIVE, la capolista torna in campo: risultato in diretta e cronaca minuto per minuto

Angelo Giambona Ottobre 10, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (120) tifosi

Empoli-Palermo, caos all’aeroporto: gate sbagliato per il volo Ryanair verso Pisa, tifosi rosanero restano a terra

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
palermo mantova logo coppa italia (17) fortin

Empoli-Palermo, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Andreoletti per la sfida del Castellani

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
abodi

Euro 2032, Abodi: «Milano difficilmente resterà fuori. Cantieri del nuovo San Siro entro la primavera 2027»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026