Empoli-Palermo 2-4, rimonta da urlo: i rosanero calano il poker e volano sempre più in alto

Un match pieno di emozioni e colpi di scena, con i rosanero che si impongono per 2-4 in casa dell’Empoili. Una grande gara quella disputata dagli uomini di Inzaghi, che portano a casa tre punti importanti e si confermano in testa alla classifica di Serie B.

Inizia il match e la prima occasione è in favore degli azzurri, con il colpo di testa di Popov che si infrange sulla traversa. Al 20’ rispondono i rosanero, con Vavassori che sfrutta l’assist e prova la conclusione di destro: prima Seghetti e poi il palo gli negano però la gioia del gol. Molto propositivo il numero 9 rosanero, che nel finale di tempo centra un altro legno.





Nella ripresa a sbloccare il risultato è però l’Empoli, con il calcio di rigore trasformata da Saporiti. Il Palermo però reagisce, ribaltando il match con le reti di Pohjapalo e Palumbo. Al 6’’ c’è spazio anche per il gol di Johnsen, che firma il 3-1. Al 79’ gli azzurri accorciano le distanze nuovamente dagli 11 metri con Popov, ma nel finale gli uomini di Inzaghi chiudono l’incontro con Cassandro, che firma il definitivo 2-4. Di seguito la cronaca del match:

SECONDO TEMPO

90+6′ – Arriva il triplice fischio dell’arbitro: termina qui il match.

90+3′ – Palermo che mantiene il possesso del pallone, giocando con il cronometro.

90′ – Saranno 6 i minuti di recupero.

88′ – Goooooool Palermo!!!! Sugli sviluppi di contropiede, Gabrielloni serve Cassandro che con una conclusione di destro batte Seghetti.

87′ – Avanzata sulla fascia di Popov che prova il cross: attento Ceccaroni che manda in angolo.

85′ – Cambio Palermo: fuori Johnsen, dentro Peda.

83′- Palermo nuovamente in avanti, con un tiro dal limite di Johnsen che viene murato dalla difesa avversaria.

80′ – Cambi Palermo: fuori Palumbo, Ranocchia, Segre e Pohjanpalo, dentro Mazzitelli, Estevez, Hernani e Gabrielloni.

79′ – Gol Empoli! Dal dischetto va Popov che batte Fortin e accorcia le distanze.

78′ – Check del VAR: il rigore si dovrà ripetere.

76′ – Dal dischetto va Shpendi, che si lascia ipnotizzare da Fortin: risultato che resta invariato.

75′ – Altro rigore per l’Empoli: azione personale di Shpendi, che viene steso dentro area da Ranocchia che viene ammonito.

74′ – Possesso palla per i rosanero che adesso gestiscono il vantaggio.

72′ – Altra occasione per il Palermo, con Pohjanpalo che da solo davanti a Seghetti non riesce a trovare lo spazio per la conclusione e viene chiuso dal portiere avversario.

71′ – Cambi Empoli: fuori Biondini e Corrado, dentro Shpendi e Degli Innocenti

69′ – Gooooool Palermo!!!! Stavolta è Palumbo che serve Johnsen: l’attaccante norvegese trova un tiro di precisione che batte il portiere avversario e firma il 3-1.

65′ – Goooooool Palermo!!!! Johnsen serve Palumbo, che salta un uomo e lascia partire una potente conclusione di sinistro che non lascia scampo a Seghetti.

61′ – Ancora in attacco il Palermo, con una triangolazione sulla fascia sinistra tra Augello e Vavassori: attenta la difesa dell’Empoli che recupera il possesso.

57′ – Gooooool Palermo!!!! Bani serve in mezzo Pohjanpalo, da pochi passi non sbaglia e riporta il risultato in equilibrio.

56′ – Altro palo del Palermo con Johnsen: grandissima parata di Seghetti che, con l’aiuto del legno, nega il gol al norvegese

55′- Empoli di nuovo in avanti con Saporiti, attento Bani a recuperare la sfera.

52′ – Reagisce il Palermo: incursione dentro area di Palumbo, prova a servire Vavassori al centro dell’area che non trova però l’impatto con il pallone.

50′ – Gol Empoli! Dal dischetto va Saporiti che batte Fortin e sblocca il risultato.

49′ – Rigore per l’Empoli: revisione al VAR di Marinelli, che punisce con l’estrema punizione il fallo di mano di Ceccaroni.

48′ – Risponde l’Empoli con un tiro dal limite di Saporiti che, dopo una deviazione, termina in calcio d’angolo.

47′ – Subito una chance per il Palermo: Johnsen avanza sulla fascia e mette a rimorchio per Vavassori che non trova il tap-in vincente.

46′ – Cambi Empoli: fuori Bandinelli e Romagnoli, dentro Deli e Zedadka

46′- Si riparte con il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45′ – Termina il primo tempo.

44′ – Ancora Palermo in avanti, con Vavassori che dall’interno dell’area lascia partire un potente tiro, ma la traversa gli nega la gioia del gol.

42′ – Ci prova ancora Johnsen con un tiro a giro dal limite, che termina di poco fuori.

39′ – Sugli sviluppi di corner, Ranocchia fa partire il cross per Bani, che di testa non riesce a dare potenza alla conclusione con Seghetti che non si lascia sorprendere.

37′ – Altra conclusione da fuori area di Palumbo: para facilmente Seghetti.

37′ – Cross di Segre per Vavassori, che di testa centra il difensore avversario.

35′ – Palermo ancora in avanti: Ranocchia lancia per Johnsen, che prova la conclusione dal limite murata però dalla difesa avversaria.

33′ – Altra occasione per il Palermo: Palumbo imbuca per Segre, che mette a rimorchio per Pohjanpalo che lascia partire un tiro che termina fuori alla destra dell’estremo difensore avversario.

31′ – Triangolazione tra Vavassori e Johnsen: il numero 9 rosanero mette in mezzo alla ricerca di Pohjanpalo, attento Seghetti che intercetta il passaggio.

31′ – Calcio di punizione dell’Empoli battuto in mezzo: allontana la difesa rosanero.

29′ – Occasione Palermo: cross di Palumbo allontanato dalla difesa dell’Empoli, sulla sfera arriva Johnsen che lascia partire una conclusione che non sorprende Seghetti.

28′ – Contropiede del Palermo con Johnsen, impreciso però nel servire Pohjanpalo.

27′ – Respira l’Empoli, che guadagna campo dopo il forcing rosanero.

24′ – Sugli sviluppi di corner, la sfera termina dalle parti di Pohjanpalo che ci prova al volo: la conclusione termina però sull’esterno della rete.

23′ – Incursione sulla sinistra di Ranocchia che prova il cross: attenta la difesa dell’Empoli che mette nuovamente in angolo.

22′ – Calcio d’angolo Palermo: Johnsen mette in mezzo, Ceccaroni prolunga sul secondo palo per Segre, che per poco non arriva sulla sfera.

21′ – Continua a provarci il Palermo, con un tiro da fuori area di Palumbo mandato in angolo dal portiere avversario.

20′ – Grande occasione per i rosanero: Segre manda in profondità Vavassori, che prova la conclusione di destro ma prima Seghetti e poi il palo gli negano la gioia del gol.

17′ – Opportunità per il Palermo: sugli sviluppi di un calcio di punizione, la sfera termina dalle parti di Vavassori, che prova una conclusione non centrando lo specchio della porta.

16′ – Possesso palla continuato per i rosanero in cerca di spazi.

13′ – Calcio di punizione per il Palermo battuto in mezzo: attenta la difesa avversaria che allontana il pericolo.

10′ – Primo tiro in porta per il Palermo, con Palumbo che lascia partire la conclusione dal limite: attento Seghetti che manda in angolo.

8′ – Si fa vedere l’Empoli dalle parti di Fortin, con un colpo di testa di Popov che si infrange sulla traversa.

7′ – Altra conclusione dalla distanza per il Palermo: da fuori area ci prova Johnsen che manda alto

4′ – Ci provano i rosanero con un tiro dalla distanza di Augello, che termina abbondantemente fuori.

3′ – Palermo subito in avanti: Cassandro cerca il cross per Johnsen, che dall’interno dell’area prova la conclusione murata dalla difesa avversaria.

1′ – Fischia il direttore di gara, inizia il match!

IL TABELLINO

EMPOLI: 12 Seghetti, 6 Romagnoli, 8 Magnino (C), 10 Saporiti, 15 Ceesay, 23 Bandinelli, 25 Curto, 33 Cauz, 39 Biondini, 77 Popov, 91 Corrado.

Allenatore: Matteo Andreoletti.

A disposizione: 1 Perisan, 13 Filippis, 5 Degli Innocenti, 11 Shpendi, 16 Meznar, 28 Indragoli, 35 Egan, 36 Bembnista, 44 Deli, 57 Belardinelli, 98 Zedadka.

PALERMO: 14 Fortin, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Vavassori, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 32 Ceccaroni, 84 Cassandro.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

A disposizione: 1 Perin, 12 Nespola, 6 Gomes, 11 Gyasi, 23 Hernani, 24 Estevez, 27 Pierozzi, 29 Peda, 33 Bozzolan, 36 Mazzitelli, 96 Magnani, 99 Gabrielloni.

Arbitro: Marinelli (Tivoli)

Primo assistente: Ceolin (Treviso)

Secondo assistente: Laghezza (Mestre)

Quarto ufficiale: Mazzoni (Prato)

VAR: Maggioni (Lecco)

AVAR: Rapuano (Rimini)

MARCATORI: 50′ Saporiti; 57′ Pohjanpalo; 65′ Palumbo; 69′ Johnsen

AMMONITI: Seghetti; Ranocchia