Empoli-Palermo, caos all’aeroporto: gate sbagliato per il volo Ryanair verso Pisa, tifosi rosanero restano a terra

Disavventura per alcuni tifosi del Palermo che questa mattina avrebbero dovuto raggiungere la Toscana per assistere alla sfida contro l’Empoli, in programma alle ore 15 allo stadio Carlo Castellani. Un presunto errore nell’indicazione del gate del volo Ryanair diretto a Pisa avrebbe impedito a diversi sostenitori rosanero di imbarcarsi, costringendoli a rinunciare alla trasferta.

Empoli-Palermo, il gate indicato non corrispondeva al volo per Pisa





Secondo quanto ricostruito, i tifosi erano in partenza dall’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo con destinazione Pisa, da dove avrebbero poi proseguito il viaggio verso Empoli per sostenere la formazione di Filippo Inzaghi.

Il problema sarebbe nato dalle informazioni relative al gate d’imbarco. Sia sull’applicazione della compagnia aerea Ryanair sia sui monitor presenti all’interno dell’aeroporto sarebbe stato indicato un gate errato per il collegamento verso Pisa.

Soltanto all’ultimo momento i passeggeri avrebbero scoperto che il gate segnalato era in realtà associato a un volo diretto a Roma e non a quello previsto per Pisa.

Tifosi rosanero impossibilitati a raggiungere Empoli

Una volta emersa la discrepanza, per i sostenitori del Palermo sarebbe stato ormai troppo tardi raggiungere il gate corretto e completare le procedure d’imbarco.

Diversi tifosi avrebbero così perso il volo, vedendo sfumare la possibilità di assistere alla partita del Castellani dopo aver organizzato il viaggio per seguire la propria squadra lontano dalla Sicilia.

Una situazione che ha provocato inevitabile amarezza tra i sostenitori coinvolti, costretti a rinunciare alla trasferta per ragioni indipendenti dalla loro volontà.

Un’altra disavventura per i tifosi del Palermo

L’episodio arriva in una giornata già caratterizzata da difficoltà negli spostamenti per una parte della tifoseria rosanero. Anche il gruppo Curva Nord Inferiore aveva infatti comunicato l’impossibilità di raggiungere Empoli a causa della cancellazione di un volo.

Nel caso dei passeggeri diretti a Pisa, invece, la mancata partenza sarebbe legata alle indicazioni errate del gate d’imbarco.

Resta da chiarire l’origine della discrepanza nelle informazioni fornite ai viaggiatori e se siano previsti eventuali interventi nei confronti dei passeggeri coinvolti.

Per il momento, la conseguenza è una sola: alcuni tifosi del Palermo non potranno essere presenti sugli spalti del Castellani per sostenere la squadra di Inzaghi nella sfida contro l’Empoli.