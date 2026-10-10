Empoli-Palermo, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Andreoletti per la sfida del Castellani
Tutto pronto allo stadio Carlo Castellani per la sfida tra Empoli e Palermo, valida per la 6ª giornata del campionato di Serie BKT 2026/2027, con calcio d’inizio fissato alle ore 15. I rosanero di Filippo Inzaghi tornano in campo dopo la lunga sosta con l’obiettivo di difendere il primato in classifica, mentre i toscani si preparano al debutto del nuovo allenatore Matteo Andreoletti.
Sono state comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre, con alcune novità rispetto alle indicazioni della vigilia.
Palermo, Fortin confermato. Cassandro vince il ballottaggio con Pierozzi
Filippo Inzaghi conferma Mattia Fortin tra i pali, nonostante il recupero di Mattia Perin, che partirà dalla panchina.
In difesa la scelta ricade su Cassandro per la corsia destra, con Bani e Ceccaroni al centro e Augello sulla sinistra. Pierozzi, indicato tra i possibili titolari alla vigilia, inizierà invece tra le riserve.
A centrocampo spazio alla coppia formata da Segre e Ranocchia, mentre sulla trequarti agiranno Vavassori, Antonio Palumbo e Johnsen. In attacco confermato Joel Pohjanpalo.
A disposizione del tecnico anche Hernani e Mazzitelli, due alternative importanti per modificare l’assetto della squadra durante la partita.
Empoli, Andreoletti cambia le carte: Romagnoli e Bandinelli titolari
Novità anche nell’Empoli, dove Matteo Andreoletti sceglie Romagnoli e Bandinelli dal primo minuto.
Tra i pali confermato Seghetti, mentre nell’undici iniziale figurano anche Magnino, capitano della formazione toscana, Curto e Cauz.
A centrocampo spazio a Ceesay, Biondini, Bandinelli, Saporiti e Corrado, mentre Popov sarà il riferimento offensivo.
Rispetto alle probabili formazioni della vigilia, resta fuori dall’undici iniziale Distefano, non presente neppure nell’elenco dei giocatori a disposizione. In panchina, invece, ci saranno Shpendi, Egan e Deli.
Empoli-Palermo, le formazioni ufficiali
EMPOLI: 12 Seghetti, 6 Romagnoli, 8 Magnino (C), 10 Saporiti, 15 Ceesay, 23 Bandinelli, 25 Curto, 33 Cauz, 39 Biondini, 77 Popov, 91 Corrado.
Allenatore: Matteo Andreoletti.
A disposizione: 1 Perisan, 13 Filippis, 5 Degli Innocenti, 11 Shpendi, 16 Meznar, 28 Indragoli, 35 Egan, 36 Bembnista, 44 Deli, 57 Belardinelli, 98 Zedadka.
PALERMO: 14 Fortin, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Vavassori, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 32 Ceccaroni, 84 Cassandro.
Allenatore: Filippo Inzaghi.
A disposizione: 1 Perin, 12 Nespola, 6 Gomes, 11 Gyasi, 23 Hernani, 24 Estevez, 27 Pierozzi, 29 Peda, 33 Bozzolan, 36 Mazzitelli, 96 Magnani, 99 Gabrielloni.
Empoli-Palermo, la designazione arbitrale
A dirigere l’incontro sarà Marinelli della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Ceolin di Treviso e Laghezza di Mestre.
Il quarto ufficiale sarà Mazzoni di Prato, mentre al VAR opererà Maggioni di Lecco, assistito da Rapuano di Rimini.
Designazione completa:
Arbitro: Marinelli (Tivoli)
Primo assistente: Ceolin (Treviso)
Secondo assistente: Laghezza (Mestre)
Quarto ufficiale: Mazzoni (Prato)
VAR: Maggioni (Lecco)
AVAR: Rapuano (Rimini)
La sfida del Castellani rappresenta un appuntamento importante per entrambe le formazioni. Il Palermo vuole riprendere il proprio cammino mantenendo la vetta della classifica, mentre l’Empoli cerca una risposta immediata dopo il cambio di allenatore.
Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15.