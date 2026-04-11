Serie B: il Monza batte il Bari e riaggancia il Frosinone al secondo posto. La classifica aggiornata

Il Monza conquista una vittoria pesantissima contro il Bari e riaggancia il Frosinone al secondo posto a quota 69 punti, portandosi a +4 sul Palermo.

All’U-Power Stadium i brianzoli partono forte, prendendo subito il controllo del gioco. Il primo tempo è un vero monologo del Monza, che sfiora più volte il vantaggio con Matteo Pessina, Andrea Colpani e Samuele Birindelli, ma trova sulla propria strada un attento Pissardo e paga la poca precisione sotto porta.





Il Bari prova a rendersi pericoloso soprattutto in contropiede, sfruttando gli spazi lasciati dai padroni di casa, ma senza riuscire a concretizzare le occasioni create.

Nella ripresa il Monza riesce a trasformare il dominio in risultato, trovando il gol decisivo che vale tre punti fondamentali nella corsa alle prime posizioni. Una vittoria meritata per quanto visto in campo, che consente ai brianzoli di restare pienamente in corsa per un posto di vertice.

La classifica aggiornata:

Venezia – 72

Frosinone – 67

Monza – 67

Palermo – 65

Catanzaro – 54

Modena – 51

Juve Stabia – 45

Cesena – 44

Carrarese – 42

Südtirol – 40

Sampdoria – 40

Avellino – 40

Mantova – 37

Empoli – 36

Entella – 35

Padova – 34

Bari – 34

Pescara – 32

Spezia – 30

Reggiana – 30