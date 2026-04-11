Serie A: pari all’intervallo tra Atalanta e Juventus

Nel primo tempo della sfida di Serie A tra Juventus e Atalanta, il ritmo è stato subito alto e ricco di occasioni, con i nerazzurri più propositivi e vicini al gol in più di un’occasione.

L’Atalanta parte forte: già nei primi minuti Giorgio Scalvini sfiora il vantaggio con un colpo di testa che si stampa sul palo, mentre Nicola Zalewski e Davide Zappacosta creano diversi pericoli con inserimenti e conclusioni dalla distanza. La Juventus risponde cercando di controllare il possesso palla e costruire con ordine, ma fatica a rendersi davvero incisiva negli ultimi metri.





Al 19’ Nikola Krstović va vicino al gol, ma il suo tiro viene respinto da un difensore bianconero. Poco dopo è ancora Atalanta a spingere, conquistando calci d’angolo e mantenendo pressione costante nella metà campo avversaria.

La Juventus si affaccia in avanti soprattutto al 30’, quando Khephren Thuram ha una buona occasione dal limite, ma calcia alto sopra la traversa. Nel finale di frazione non mancano tensione e interventi duri, con qualche interruzione per infortuni e falli, tra cui un problema fisico per Bremer che però riesce a rientrare.

Si chiude così un primo tempo equilibrato ma con l’Atalanta più pericolosa e sfortunata, soprattutto per il palo colpito da Scalvini, mentre la Juventus resiste e prova a riorganizzarsi in vista della ripresa.