Serie B, Südtirol-Modena 1-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
modena

Il match di Serie B tra Südtirol e Modena si è deciso con un gol per tempo, in una sfida equilibrata e combattuta. I padroni di casa passano in vantaggio al 21’ grazie a Santoro, bravo a finalizzare un’azione ben costruita e a sbloccare una gara fino a quel momento molto bloccata. Il Modena prova a reagire già prima dell’intervallo, aumentando il ritmo e cercando più profondità nella ripresa.

Il pareggio arriva al 60’, quando Pietrangeli trova la rete dell’1-1, capitalizzando al meglio una fase di pressione degli emiliani. Nel finale le due squadre provano a trovare il gol decisivo, ma la sfida si chiude in equilibrio, con un punto a testa dopo una gara intensa e ben giocata da entrambe le formazioni.


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