Catanzaro, Aquilani: «Prendere gol al 94’ e dire che l’Avellino meritava di più mi sembra eccessivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
aquilani catanzaro

Il tecnico del Catanzaro, Alberto Aquilani, ha commentato con amarezza il pareggio arrivato nei minuti di recupero contro l’Avellino, sottolineando il rammarico per un risultato sfuggito ancora una volta nel finale.

Il Catanzaro, infatti, ha subito il gol del definitivo pareggio oltre il 90’, in una dinamica simile a quanto accaduto nella gara precedente contro il Monza. Un episodio che ha lasciato l’allenatore giallorosso deluso soprattutto per la gestione complessiva della partita: «Abbiamo controllato il gioco in lungo e in largo, forse siamo mancati in incisività in alcuni frangenti, soprattutto nel primo tempo», ha spiegato Aquilani.


Il tecnico ha però respinto l’idea che il pareggio possa essere stretto per l’Avellino, ribadendo come la sua squadra abbia avuto il controllo del match per larghi tratti: «Prendere gol al 94’ e dire che l’Avellino meritava di più mi sembra eccessivo».

Nonostante il rammarico, Aquilani ha sottolineato anche il percorso di crescita del gruppo, costruito su giovani e sviluppo del gioco: «Stiamo facendo un campionato importante, dobbiamo continuare su questa strada e non accontentarci».

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