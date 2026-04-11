Juve Stabia-Cesena, Abate: «Col primo caldo non è semplice giocare»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (62) abate

Ignazio Abate, allenatore della Juve Stabia, ha commentato in conferenza stampa la vittoria per 2-0 ottenuta allo stadio “Menti” contro il Cesena.

Il tecnico ha evidenziato le difficoltà della sfida, disputata alle 15 su campo sintetico e con temperature elevate: «Non è stata una gara semplice, il primo caldo si è fatto sentire e diversi giocatori hanno accusato problemi fisici. Tuttavia la squadra ha risposto con grande spirito e determinazione, dimostrando di non arrendersi mai».


Abate ha poi sottolineato la solidità del gruppo e l’importanza dell’atteggiamento mostrato, rimarcando la crescita della squadra anche nelle difficoltà quotidiane.

Passando ai singoli, il tecnico ha speso parole positive per Okoro e Torrasi, mentre Gabrielloni è stato descritto come un giocatore entrato in campo con personalità e leadership. Apprezzamenti anche per Pierobon, che ha stretto i denti per esserci nonostante una settimana complicata, e per Varnier, sempre più integrato nelle rotazioni dopo un periodo di lavoro costante.

«Da qui alla fine saranno tutte partite impegnative e sporche, ma oggi abbiamo mostrato compattezza, atteggiamento e qualità», ha concluso Abate.

Altre notizie

avell

Serie B, Avellino-Catanzaro 1-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro, Aquilani: «Prendere gol al 94’ e dire che l’Avellino meritava di più mi sembra eccessivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
modena

Serie B, Südtirol-Modena 1-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
monza

Serie B: il Monza batte il Bari e riaggancia il Frosinone al secondo posto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
castori

Südtirol-Modena 1-1, Castori: «Piccolo passo verso la salvezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
sss

Serie B, Pescara-Sampdoria 1-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
juves

Serie B, Juve Stabia-Cesena 2-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 205028

Serie B, Entella-Venezia 1-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 190855

Serie B: l’Avellino agguanta il Catanzaro in extremis grazie alla rete del portiere Iannarilli. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
sottil sito (1)

Sudtirol-Modena 1-1, Sottil: «Pari giusto, abbiamo verticalizzato troppo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (43) stroppa

Venezia, Stroppa analizza l’1-1 con l’Entella: «Dominato il primo tempo, ma episodi e VAR ci penalizzano»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 180145

Cesena, Cole analizza il ko: «Manca cattiveria sotto porta. Adesso quattro finali»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

juvent

Serie A: Atalanta sconfitta in casa dalla Juventus. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
avell

Serie B, Avellino-Catanzaro 1-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (62) abate

Juve Stabia-Cesena, Abate: «Col primo caldo non è semplice giocare»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro, Aquilani: «Prendere gol al 94’ e dire che l’Avellino meritava di più mi sembra eccessivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
modena

Serie B, Südtirol-Modena 1-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026