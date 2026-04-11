Juve Stabia-Cesena, Abate: «Col primo caldo non è semplice giocare»

Ignazio Abate, allenatore della Juve Stabia, ha commentato in conferenza stampa la vittoria per 2-0 ottenuta allo stadio “Menti” contro il Cesena.

Il tecnico ha evidenziato le difficoltà della sfida, disputata alle 15 su campo sintetico e con temperature elevate: «Non è stata una gara semplice, il primo caldo si è fatto sentire e diversi giocatori hanno accusato problemi fisici. Tuttavia la squadra ha risposto con grande spirito e determinazione, dimostrando di non arrendersi mai».





Abate ha poi sottolineato la solidità del gruppo e l’importanza dell’atteggiamento mostrato, rimarcando la crescita della squadra anche nelle difficoltà quotidiane.

Passando ai singoli, il tecnico ha speso parole positive per Okoro e Torrasi, mentre Gabrielloni è stato descritto come un giocatore entrato in campo con personalità e leadership. Apprezzamenti anche per Pierobon, che ha stretto i denti per esserci nonostante una settimana complicata, e per Varnier, sempre più integrato nelle rotazioni dopo un periodo di lavoro costante.

«Da qui alla fine saranno tutte partite impegnative e sporche, ma oggi abbiamo mostrato compattezza, atteggiamento e qualità», ha concluso Abate.