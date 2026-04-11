Serie B, Avellino-Catanzaro 1-1: gli highlights del match

Finisce 1-1 la sfida tra Avellino e Catanzaro, al termine di una gara intensa e decisa da due episodi nella ripresa.

A sbloccare il match sono i calabresi al 60’, grazie a Pietro Iemmello, bravo a finalizzare e portare in vantaggio i suoi dopo una partita equilibrata. Il Catanzaro sembra in controllo e vicino a portare a casa l’intera posta in palio, ma nel finale succede qualcosa di clamoroso.





Al 95’, infatti, è il portiere dell’Avellino Antony Iannarilli a salire in area e trovare il gol del pareggio con un colpo di testa, firmando una rete tanto rara quanto decisiva. Un episodio che cambia il volto della partita e regala ai padroni di casa un punto prezioso.

Un finale incredibile che lascia l’amaro in bocca al Catanzaro e consegna all’Avellino un pareggio insperato, con Iannarilli assoluto protagonista.