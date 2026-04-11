Serie A: Atalanta sconfitta in casa dalla Juventus. La classifica aggiornata
Nel big match di Serie A tra Atalanta e Juventus, sono i bianconeri a imporsi per 1-0 in una gara intensa e decisa da un episodio nella ripresa.
Dopo un primo tempo equilibrato ma ricco di occasioni, con l’Atalanta più pericolosa e vicina al gol con Scalvini, Krstovic e Zappacosta, la Juventus trova il vantaggio in apertura di secondo tempo. Al 48’ è Jeremie Boga a sbloccare la partita, finalizzando un’azione in area e portando avanti i bianconeri sotto la traversa.
La ripresa è poi caratterizzata da grande intensità: l’Atalanta spinge con decisione, soprattutto con Raspadori, che impegna più volte Di Gregorio e sfiora il pareggio con una conclusione dal limite e un colpo di testa respinto anche dal palo. La Juventus, invece, prova a gestire il vantaggio affidandosi alle ripartenze e a una difesa attenta guidata da Bremer e Kalulu.
Nel finale l’Atalanta aumenta la pressione con diversi calci d’angolo consecutivi, ma senza riuscire a trovare il gol del pari. Finisce così 0-1: tre punti preziosi per la Juventus, mentre ai nerazzurri resta il rammarico per le numerose occasioni non concretizzate.
- Inter – 72 punti
- Napoli – 65 punti
- Milan – 63 punti
- Juventus – 60 punti
- Como – 58 punti
- Roma – 57 punti
- Atalanta – 53 punti
- Bologna – 45 punti
- Lazio – 44 punti
- Udinese – 43 punti
- Sassuolo – 42 punti
- Torino – 39 punti
- Parma – 35 punti
- Genoa – 33 punti
- Cagliari – 33 punti
- Fiorentina – 32 punti
- Cremonese – 27 punti
- Lecce – 27 punti
- Verona – 18 punti
- Pisa – 18 punti