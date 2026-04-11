Serie A: Atalanta sconfitta in casa dalla Juventus. La classifica aggiornata

Nel big match di Serie A tra Atalanta e Juventus, sono i bianconeri a imporsi per 1-0 in una gara intensa e decisa da un episodio nella ripresa.

Dopo un primo tempo equilibrato ma ricco di occasioni, con l’Atalanta più pericolosa e vicina al gol con Scalvini, Krstovic e Zappacosta, la Juventus trova il vantaggio in apertura di secondo tempo. Al 48’ è Jeremie Boga a sbloccare la partita, finalizzando un’azione in area e portando avanti i bianconeri sotto la traversa.





La ripresa è poi caratterizzata da grande intensità: l’Atalanta spinge con decisione, soprattutto con Raspadori, che impegna più volte Di Gregorio e sfiora il pareggio con una conclusione dal limite e un colpo di testa respinto anche dal palo. La Juventus, invece, prova a gestire il vantaggio affidandosi alle ripartenze e a una difesa attenta guidata da Bremer e Kalulu.

Nel finale l’Atalanta aumenta la pressione con diversi calci d’angolo consecutivi, ma senza riuscire a trovare il gol del pari. Finisce così 0-1: tre punti preziosi per la Juventus, mentre ai nerazzurri resta il rammarico per le numerose occasioni non concretizzate.

Inter – 72 punti

– 72 punti Napoli – 65 punti

– 65 punti Milan – 63 punti

– 63 punti Juventus – 60 punti

– 60 punti Como – 58 punti

– 58 punti Roma – 57 punti

– 57 punti Atalanta – 53 punti

– 53 punti Bologna – 45 punti

– 45 punti Lazio – 44 punti

– 44 punti Udinese – 43 punti

– 43 punti Sassuolo – 42 punti

– 42 punti Torino – 39 punti

– 39 punti Parma – 35 punti

– 35 punti Genoa – 33 punti

– 33 punti Cagliari – 33 punti

– 33 punti Fiorentina – 32 punti

– 32 punti Cremonese – 27 punti

– 27 punti Lecce – 27 punti

– 27 punti Verona – 18 punti

– 18 punti Pisa – 18 punti