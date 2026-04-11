Südtirol-Modena 1-1, Castori: «Piccolo passo verso la salvezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
castori

Il tecnico del Südtirol, Fabrizio Castori, ha commentato così il pareggio contro il Modena.  «È un piccolo passo verso la salvezza in un campionato molto equilibrato, dove ogni punto è importante. Siamo comunque soddisfatti perché continuiamo a muovere la classifica e ad avvicinarci al nostro obiettivo. Per quanto creato, però, potevamo anche vincere: abbiamo colpito due traverse, un palo e sbagliato un calcio di rigore. Episodi che pesano e che avrebbero potuto cambiare la partita.

Siamo comunque andati sotto contro una squadra forte e i ragazzi sono stati bravi a reagire, trovando il pareggio e restando in partita fino alla fine. Nel finale si poteva anche vincere, ma c’era pure il rischio di perderla: sarebbe stata una beffa. Per fortuna Adamonis è stato decisivo ed ha evitato un epilogo negativo».


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