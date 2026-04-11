Serie B, Pescara-Sampdoria 1-2: gli highlights del match

Successo in rimonta per la Sampdoria sul campo del Pescara, al termine di una sfida emozionante decisa nei minuti finali. A sbloccare il match sono stati i padroni di casa con Di Nardo, a segno su rigore al 45’+3’. Nella ripresa la Sampdoria ha cambiato marcia: all’82’ è arrivato il pareggio firmato da Conti, prima del gol vittoria nei minuti di recupero con Depaoli al 90’+3’. Una gara ricca di colpi di scena, di cui sono disponibili gli highlights con tutte le azioni principali e le reti dell’incontro.

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