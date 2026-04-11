Serie B, Juve Stabia-Cesena 2-0: gli highlights del match

Il match tra Juve Stabia e Cesena si è deciso nella ripresa, al termine di una sfida intensa e combattuta.

A sbloccare la gara è stato Varnier al 52’, portando avanti la Juve Stabia e facendo esplodere il pubblico di casa. La risposta del Cesena non si è fatta attendere: al 63’ è arrivato il gol del pareggio firmato da Carissoni, che ha ristabilito l’equilibrio.





Una gara vivace, dunque, che si è chiusa sull’1-1. Disponibili gli highlights con i momenti salienti e le reti dell’incontro.