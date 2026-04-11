Serie B, Entella-Venezia 1-1: gli highlights del match

La sfida tra Virtus Entella e Venezia si è conclusa con un pareggio per 1-1, al termine di un match equilibrato e ricco di occasioni.

Ad aprire le marcature sono stati i padroni di casa con Haps al 13’, bravo a sfruttare un’occasione e portare avanti i suoi. Il Venezia ha però reagito nella ripresa, trovando il gol del pareggio al 61’ con Bernat Guiu, che ha ristabilito l’equilibrio.





Un punto a testa dunque, al termine di una gara combattuta, di cui sono disponibili gli highlights con le azioni principali e le reti dell’incontro.