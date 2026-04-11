Serie C girone B: l’Ascoli cala il tris al Forli e mantiene la vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
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Vittoria schiacciante da parte dell’Ascoli sul campo del Forli, nel match valevole per la 34a giornata del girone B del campionato di Serie C.

Buon primo tempo da parte dei bianconeri, che vanno al riposo in vantaggio grazie alla rete di D’Uffizi. Ad inizio ripresa arriva anche il gol del raddoppio firmato da Corradini.


Nel finale di gara arriva anche la rete del 3-0 da parte della formazione ospite, con Milanese che firma il suo ottavo gol stagionale e regala i tre punti alla sua squadra. Vittoria che permette all’Ascoli di mantenere la vetta, portandosi momentaneamente a +3 sull’Arezzo. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Ascoli – 74

Arezzo – 71

Ravenna – 67

Campobasso – 53

Pineto – 50

Juventus U23 – 48

Pianese – 46

Gubbio – 44

Ternana – 44

Vis Pesaro – 43

Livorno – 40

Guidonia – 38

Carpi – 37

Perugia – 36

Forlì – 36

Torres – 35

Sambenedettese – 31

Bra – 31

Pontedera – 20

Rimini – 0

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