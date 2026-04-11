Serie C girone A: la capolista Vicenza batte 3-1 il Novara. La classifica aggiornata
Nonostante la già acquisita promozione in Serie B, continua a vincere il Vicenza, che si impone per 3-1 nel match casalingo contro il Novara valevole per la 36a giornata del girone A del campionato di Serie C.
Sbloccano subito il risultato i biancorossi, con la rete al 9′ dell’ex rosa, Nicola Rauti. Al 45′ arriva la reazione degli ospiti, che agguantano il pari con il gol di Ledonne. L’equilibrio dura però solo pochi minuti, con i veneti che si riportano in vantaggio nel recupero con Cafarri.
Ad inizio ripresa il Vicenza trova la rete del 3-1 con Stuckler, che chiude l’incontro e regala altri tre punti alla sua squadra. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
L.R. Vicenza – 85
Brescia – 63
Lecco – 63
Trento – 58
Renate – 57
Cittadella – 56
Lumezzane – 52
Alcione Milano – 51
Inter U23 – 48
AlbinoLeffe – 47
Giana Erminio – 46
Novara – 44
Arzignano – 44
Pro Vercelli – 43
Ospitaletto – 42
Dolomiti Bellunesi – 39
Pergolettese – 37
Virtus Verona – 24
Pro Patria – 20
Triestina – 12