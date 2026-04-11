Serie B: l’Avellino agguanta il Catanzaro in extremis grazie alla rete del portiere Iannarilli. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
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Arriva un importante vittoria per il Catanzaro, che vince di misura in casa dell’Avellino nel match valevole per la 34a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26.

Dopo un primo tempo con poche emozioni, terminato sul risultato di 0-0, nella ripresa l’incontro si accende. Al 53′ i biancoverdi non riescono a sfruttare una ghiotta occasione per passare in vantaggio: Biasci serve Sounas, controllo e tiro a colpo sicuro ma Pontisso salva quasi sulla linea a Pigliacelli battuto.


Al 60′ gli ospiti riescono a trovare il gol che sblocca la gara, con un piattone al volo di Iemmello che batte Iannarilli. La formazione di Ballardini reagisce: al 75′, in seguito ad una trattenuta di Brighenti all’interno dell’area ai danni di Favilli, l’arbitro indica il dischetto del rigore, espellendo per somma di ammonizioni il difensore giallorosso.

Dagli 11 metri va lo stesso Favilli, che si lascia ipnotizzare da Pigliacelli. Nel finale i padroni di casa riescono a sfruttare la superiorità numerica, trovando la rete del pari grazie ad un colpo di testa del portiere Iannarilli. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Venezia – 72

Frosinone – 69

Monza – 66

Palermo – 65

Catanzaro – 54

Modena – 51

Juve Stabia – 48

Cesena – 44

Carrarese – 42

Südtirol – 40

Sampdoria – 40

Avellino – 40

Mantova – 37

Empoli – 36

Entella – 35

Padova – 34

Bari – 34

Pescara – 32

Spezia – 30

Reggiana – 30

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