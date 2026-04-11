Sudtirol-Modena 1-1, Sottil: «Pari giusto, abbiamo verticalizzato troppo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
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In seguito al pareggio maturato sul campo del Sudtirol, ha analizzato l’incontro in conferenza l’allenatore del Modena, Andrea Sottil, spiegando cosa è mancato alla sua squadra per portare a casa i tre punti

«Questo è un campo molto ostico, dove tante squadre hanno fatto fatica – ha spiegato Sottil – Abbiamo impattato la gara non bene, poi dopo abbiamo disputato un gran primo tempo»


Il tecnico ha poi analizzato cosa non ha funzionato nella ripresa: «Abbiamo verticalizzato troppo, c’era lo spazio per giocare di più la palla come nei primi 45′, anche se poi è subentrata la stanchezza. Nel finale c’è stata la chance per vincerla con Zampano e in più c’è un episodio su Ambrosino, che ha preso una gomitata sull’occhio in area di rigore»

E sul risultato finale, Sottil non ha dubbi: «Questo è un pari giusto e lo portiamo a casa in quanto ci permette di muovere la classifica, adesso gli altri riposano mentre noi abbiamo una partita jolly. Sono convinto che a Catanzaro potremo fare una partita importante»

 

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