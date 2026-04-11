Serie A: a “San Siro” Udinese avanti 2-0 sul Milan dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
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A “San Siro”, si conclude la prima frazione di gioco del match tra Udinese e Milan, valevole per la 32a giornata del campionato di Serie A 2025-26. Va al riposo in vantaggio per 1-0 la formazione ospite, nonostante il dato sul possesso palla nettamente inferiore (37%)

Partono forte i bianconeri, che al 3′ arrivano alla conclusione con Zaniolo: attento e ben piazzato Maignan, pronto a bloccare a terra il tiro avversario. La formazione di Allegri prende campo, e al 12′ ha la sua prima occasione della gara: Saelemaekers lancia Leao, che incrocia col destro senza però trovare lo specchio.


Al 27′ sono i friulani a trovare la rete che sblocca il risultato: Atta prova il tiro-cross col destro e trova la deviazione di Bartesaghi che manda il pallone nella sua porta. Al 37′ arriva anche il gol del raddoppio, con Ekkelenkamp che sfrutta il cross di Zaniolo trovando l’incornata vincente e mandando al riposo i bianconeri sul parziale di 2-0.

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