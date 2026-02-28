Serie B, 27ª giornata: risultati dei primi tempi e classifica aggiornata live

Si chiudono i primi tempi del sabato della 27ª giornata di Serie B, con risultati che iniziano a ridisegnare la classifica nelle zone alte e nella lotta salvezza.

I risultati parziali





All’intervallo il Cesena è avanti 1-0 sul campo dell’Empoli, mentre il Padova conduce 2-0 contro il Modena grazie a un primo tempo molto concreto. Ancora bloccata sullo 0-0 la sfida tra Südtirol e Venezia.

Parziali importanti soprattutto per la zona playoff e per la parte centrale della graduatoria, con il Cesena che al momento sale e il Padova che prova ad allontanarsi dalla zona calda.

Classifica aggiornata live

In vetta restano Venezia e Monza a quota 57 punti, con i lagunari momentaneamente impegnati sul campo del Südtirol. Subito dietro il Frosinone a 53 e il Palermo a 51, che deve ancora scendere in campo in questa giornata.

Il Catanzaro è quinto a 44 punti. Il Modena, sotto 2-0 all’intervallo, resta a 43, mentre il Cesena con il vantaggio parziale sale a 40 punti.

In zona salvezza il Padova, avanti 2-0, si porta virtualmente a 33 punti. Restano invischiate nella parte bassa Empoli (30), Sampdoria (29), Avellino (29), Reggiana (26), Mantova (26), Spezia (25), Entella (25), Bari (25). Chiude il Pescara a 18 punti.

La 27ª giornata è ancora lunga e i secondi tempi potranno cambiare ulteriormente gli equilibri, ma già dai primi 45 minuti emergono segnali importanti sia per la corsa promozione che per la lotta salvezza.