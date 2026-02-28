Palermo Women, sei gol al Marsala: rosanero travolgenti in trasferta
Vittoria netta e prestazione autoritaria per il Palermo Women, che nella 16ª giornata del Girone D di Serie C Femminile supera 6-0 in trasferta la Virtus Femminile Marsala.
La squadra guidata da Rosalia Pipitone domina sin dalle prime battute, indirizzando il match già nel primo tempo. A sbloccare la gara è Bruno al 15’, seguita dal raddoppio firmato Dragotto al 29’. Passano pochi minuti e Conciauro cala il tris al 33’, chiudendo di fatto i conti già nella prima frazione.
Nella ripresa il copione non cambia. Il Palermo Women continua a spingere e trova il poker con Di Salvo al 51’. Chirillo mette la firma sul 5-0 al 68’, prima del sigillo finale di Palermo all’87’, che completa una giornata perfetta per le rosanero.
Una prova di forza che conferma crescita, qualità e ambizioni della formazione di Pipitone, capace di unire solidità difensiva e grande incisività offensiva.