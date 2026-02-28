Serie B 27ª giornata, il Südtirol ferma il Venezia e fa un favore al Palermo: risultati e classifica aggiornata

Si chiude il sabato della 27ª giornata di Serie B con risultati pesanti sia in zona promozione che nella lotta salvezza. Il dato più rilevante arriva dall’alto: il Venezia non va oltre l’1-1 sul campo del Südtirol e frena la propria corsa.

I risultati finali





Empoli-Cesena 1-1

Modena-Padova 1-2

Südtirol-Venezia 1-1

A Bolzano il Venezia passa in svantaggio ma riesce a raddrizzare la gara: un punto che consente ai lagunari di salire a quota 57, ma con un’occasione mancata per allungare.

Colpo salvezza del Padova, che espugna Modena 2-1 e sale a 33 punti, prendendo ossigeno nella zona calda. Pareggio invece tra Empoli e Cesena: un punto che muove la classifica di entrambe, con i romagnoli che agganciano quota 38.

La classifica aggiornata

In vetta resta il Venezia con 57 punti, affiancato dal Monza (57). Segue il Frosinone a 53, mentre il Palermo è quarto a 51 punti con una gara ancora da disputare.

Dietro, Catanzaro (44) e Modena (43) completano la zona playoff, con Juve Stabia e Cesena a 38. In zona salvezza il Padova sale a 33, Empoli a 31, mentre restano invischiate Sampdoria (29), Avellino (29), Reggiana (26), Mantova (26), Spezia (25), Entella (25), Bari (25). Chiude il Pescara a 18.

Palermo, occasione da sfruttare

La giornata non è ancora conclusa: oggi sono in programma altre sfide importanti, mentre domani il Palermo sarà di scena a Pescara.

La squadra di Inzaghi ha l’occasione concreta di approfittare del mezzo passo falso del Venezia. Con una vittoria all’Adriatico, i rosanero salirebbero a 54 punti, riportandosi a -3 dalla vetta e riaprendo con forza il discorso promozione diretta in una corsa che vede coinvolte anche Monza e Frosinone.

La 27ª giornata entra dunque nel vivo: il Palermo ha tra le mani una chance pesante.